Lübeck Gerichtsgebäude nach Bombendrohung geräumt

In Lübeck durchsuchen Einsatzkräfte der Polizei Gerichtsgebäude wegen einer Bombendrohung. Diese ging laut Polizei am Morgen ein. Die Behörde habe die Gebäude in St. Lorenz Nord und in St. Gertrud geräumt, hieß es in einer Mitteilung. Dabei handelt es sich um das Landgericht und Amtsgericht der Stadt.

Unsere #Polizei-kräfte und Diensthunde durchsuchen ein Gerichtsgebäude in #Lübeck-St. Lorenz Nord.

Das Gerichtsgebäude in St. Gertrud ist geräumt und bleibt zunächst abgesperrt. pic.twitter.com/uZ2JFZwKxT — Polizei SH (@SH_Polizei) 15. Mai 2018

40 Beamte aus mehreren Polizeidirektionen in Schleswig-Holstein und elf Sprengstoffspürhunde seien im Einsatz. Die Lübecker Polizei werde unter anderem vom Kampfmittelräumdienst unterstützt.