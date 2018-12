Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) haben in Nordrhein-Westfalen versehentlich die Wohnung einer 88-Jährigen gestürmt. Gerhard Pauli von der Staatsanwaltschaft Hagen bestätigte auf Anfrage einen entsprechenden Bericht des WDR.

Der Zwischenfall in Lüdenscheid ereignete sich demnach am Donnerstag bei einer Razzia gegen eine Rockerbande. Die Einsatzkräfte hätten sich jedoch in der Hausnummer geirrt. Dem Sender zufolge rammten sie Türen ein und zündeten auf dem Balkon der Rentnerin eine Blendgranate. Es werde nun untersucht, wie es zu der Verwechselung gekommen sei, sagte Pauli.

So ein Versehen sollte nicht vorkommen, hieß es von dem Staatsanwalt. Der Schaden werde bezahlt. Der 88-Jährigen gehe es gut. Sie soll gefasst auf den Einsatz in ihrer Wohnung reagiert haben.