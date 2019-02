Sonderermittler eingesetzt Missbrauchsfall in Lügde - Beweismittel bei der Polizei verschwunden

Der Missbrauchsfall in Lügde wird zunehmend auch zu einer Polizeiaffäre: Wie der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) mitteilte, sind aus Räumen der Kriminalpolizei Beweisstücke verschwunden. Ein Koffer und eine Hülle mit etwa 155 Datenträgern würden seit mehreren Wochen in der Kreispolizeibehörde Lippe vermisst, so Reul. Er habe deswegen mehrere Sonderermittler eingesetzt. Reul sprach von Polizeiversagen, er sei fassungslos.

Ende Januar war der Missbrauchsfall in Lügde bekannt geworden. Drei Männer sitzen in Untersuchungshaft, darunter der mutmaßliche Haupttäter Andreas V. Seit 2008 soll er immer wieder Kinder missbraucht haben, auch seine heute acht Jahre alte Pflegetochter.

Laut Ermittlern ein Tatort: der Campingplatz, auf dem Andreas V. seit vielen Jahren lebte. Die Polizei geht von mindestens 31 Opfern und tausend Einzeltaten aus. Die Ermittler beschlagnahmten Tausende Kinderpornodateien, das sichergestellte Datenvolumen beträgt 14 Terabyte.

In Untersuchungshaft sitzen zudem der 33 Jahre alte Mario S., der ebenfalls Kinder missbraucht haben soll, und ein 48-Jähriger aus Stade, der den Missbrauch per Live-Chat verfolgt haben soll.

Die Staatsanwaltschaft Detmold ermittelt auch gegen Mitarbeiter der Jugendämter Hameln-Pyrmont und Lippe, es geht um den Verdacht auf Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht. Bereits 2016 hatte es Hinweise auf Andreas V. gegeben, denen möglicherweise nicht nachgegangen wurde. Auch gegen Polizisten wird deswegen ermittelt.