NRW Drei Festnahmen wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern

In etlichen Fällen sollen drei Verdächtige im Kreis Lippe mehrere Kinder schwer sexuell missbraucht haben.

Die Verdächtigen seien festgenommen worden, heißt es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Bei den Opfern handelt es sich demnach um Kinder im Alter von 4 bis 13 Jahren. Die Ermittler gehen von einer Vielzahl von Taten aus.

Ein möglicher Tatort sei ein Campingplatz, sagte eine Polizeisprecherin. Dem Sender WDR zufolge handelt es sich um einen Platz in Lügde, der besonders auch bei Urlaubern aus den Niederlanden beliebt sei. Auch dort würde wegen des Missbrauchs ermittelt. Eine Bestätigung für diese Angabe gibt es bislang nicht. Hintergründe und Details zu den Festnahmen wollen die Behörden am Mittwoch in Detmold bekannt geben.

Dauercamper unter Verdacht

Unter den drei Festgenommen ist laut WDR ein 56-Jähriger aus dem Kreis Lippe. Gemeinsam sollen sie demnach über mehrere Jahre hinweg etwa 20 Kinder missbraucht haben.

Laut WDR soll eine Mutter dem Dauercamper auf dem Platz in Lügde spätestens 2016 ihre achtjährige Tochter in Obhut gegeben haben. Kurz darauf gab es demnach Anzeigen, weil sexueller Missbrauch vermutet wurde. Doch die Ermittlungen von Jugendamt und Polizei hätten nichts Belastbares zu Tage gebracht.

Trotz der Wohnsituation des Dauercampers und der vorliegenden Anzeigen habe das Jugendamt in ein Pflegeverhältnis eingewilligt - das Kind sei dem Dauercamper anvertraut geblieben. Seit der Festnahme des Mannes 2018 ermittle die Polizei.