Im Fall des vielfachen Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz in Lügde gibt es einen weiteren Tatverdächtigen. Ein 16-Jähriger aus der Region soll kinderpornografisches Material besessen haben, das auf dem Campingplatz entstanden sei, sagte der Detmolder Oberstaatsanwalt Ralf Vetter. Zuvor hatte der WDR darüber berichtet.

Der Jugendliche sei am Montag vernommen worden, befinde sich aber wieder auf freiem Fuß, sagte Vetter. Die Ermittler seien durch die Auswertung sichergestellter Daten auf ihn gestoßen.

In Lügde sollen über mehrere Jahre mindestens 31 Kinder im Alter zwischen 4 und 13 Jahren missbraucht und dabei gefilmt worden sein. Drei Tatverdächtige sitzen bereits in Untersuchungshaft, darunter auch der mutmaßliche Haupttäter Andreas V., der auf dem Campingplatz lebte. Gegen drei Männer wird zudem wegen Strafvereitelung und möglicher Beihilfe ermittelt, so dass es mit dem 16-Jährigen nun insgesamt sieben Beschuldigte in direktem Zusammenhang mit dem Missbrauch gibt.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) informierte in einer Sondersitzung des Innenausschusses am Nachmittag über den neuesten Ermittlungsstand. Er kündigte an, auch ältere Verdachtsfälle des sexuellen Missbrauchs in Lügde neu aufrollen zu lassen. "Es sieht so aus, dass es noch schlimmer ist, als ich befürchtet habe."

Seit Bekanntwerden des Falls wurden immer mehr Details öffentlich, die auf schwere Behördenfehler hindeuten - vor allem im Zusammenhang mit der Tatsache, dass Andreas V. eine Pflegetochter bekam und auch diese missbraucht haben soll. Die Staatsanwaltschaft Detmold ermittelt gegen Mitarbeiter der Jugendämter Hameln-Pyrmont und Lippe, es geht um den Verdacht auf Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht. Bereits 2016 hatte es Hinweise auf Andreas V. gegeben, denen möglicherweise nicht nachgegangen wurde. Auch gegen Lipper Polizisten wird deswegen ermittelt.

In der vergangenen Woche war zudem das Verschwinden von Beweismitteln bekanntgeworden: 155 DVDs und CDs sind aus Räumen der Polizei Lippe verschwunden - laut Staatsanwaltschaft offenbar aus Nachlässigkeit. Ein Diebstahl lasse sich zwar nicht ausschließen, allerdings deute bisher nichts daraufhin. Ein leitender Beamter wurde suspendiert, weil er zu spät über den Verlust informiert habe. Innenminister Reul schickte ein Team von Sonderermittlern, um das Verschwinden der Beweismittel aufzuklären.

Nun soll zudem eine sogenannte Stabstelle Kindesmissbrauch strukturelle Defizite bei den Ermittlungen systematisch aufarbeiten, sagte Reul. An der Spitze soll ein erfahrener Kriminalbeamter stehen.