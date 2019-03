Mafia in Italien Letzter flüchtiger Sohn von Camorra-Anführer verhaftet

Die Polizei in Italien hat den letzten flüchtigen Sohn von Camorra-Anführer Paolo Di Lauro verhaftet. Der 38-jährige Marco Di Lauro wurde in einer Wohnung in Neapel verhaftet, wo er sich mit seiner Frau aufhielt, berichteten italienische Medienunter Berufung auf die Behörden.

Di Lauro war seit 2004 auf der Flucht und die Nummer zwei der meistgesuchten Verbrecher Italiens. Nun ist keiner der vier Söhne des ebenfalls inhaftierten Paolo Di Lauro mehr auf freiem Fuß. Der Vater wurde 2005 festgenommen und zu 30 Jahren Haftstrafe verurteilt.

Die Familienbande kontrolliert den Drogenhandel in Neapels Armenvierteln Scampia und Secondigliano. Abspaltungsversuche einiger ihrer Mitglieder führten 2004 und 2005 zu blutigen Kämpfen, denen 130 Menschen zum Opfer fielen. Nach Angaben eines Informanten soll Marco Di Lauro für mindestens vier Morde verantwortlich sein.