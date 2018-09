Prozess gegen Arzt in Magdeburg Schwindel, Herzrasen, Erbrechen

Dr. Andreas N. war ihr Sex-Guru, ihr persönlicher "Mr. Grey", so berichtete es Yvonne M. ihrer besten Freundin. Im Januar 2017 war sie von dem Chefarzt für Plastische, Ästhetische und Handchirurgie wegen einer Sehnenscheidenentzündung an der Hand operiert worden. Was mit dem Austausch der privaten Handynummern begann, gefährdete zunehmend die Ehe der 38-jährigen Friseurin aus Schönebeck in Sachsen-Anhalt - und endete tödlich.

Am 20. Februar 2018 hatten sich die beiden wieder verabredet: Yvonne M. besuchte den 42-jährigen Arzt in seiner Wohnung. Stunden später rief er den Rettungswagen, weil sich ihr Zustand stark verschlechtert hatte. Seine Herzdruckmassage war ohne Erfolg geblieben.

Sechs Tage später starb Yvonne M.: Aufgrund einer Kokainüberdosis hatte sie einen kardiogenen Schock erlitten, der zu einer Atemlähmung führte. Der Ehemann der Verstorbenen sagte aus, dass seine Frau keine Drogen konsumiere - so wurde der Tod von Yvonne M. ein Fall für die Kriminalpolizei.

Er bemüht sich um Gelassenheit

Rund einen Monat später nahm die Polizei Andreas N. in seinem Auto fest, das er unter Drogeneinfluss gesteuert hatte. Nun hat vor dem Landgericht Magdeburg der Prozess gegen ihn begonnen.

Im Publikum sitzen an diesem Freitag fast ausschließlich Frauen, auch Kolleginnen des Angeklagten. Andreas N. ist ein mittelgroßer Mann mit dunklen, gescheitelten Haaren und leichtem Bauchansatz. Er bemüht sich um Gelassenheit. Mit festem Händedruck begrüßt er seine beiden Verteidiger. Dann setzt er sich zwischen sie, rückt Papiere zurecht, spielt an seinem Kugelschreiber. Anders als viele Angeklagte verhüllt er sein Gesicht nicht vor den Kameras.

Laut Anklage soll er Yvonne M. das Kokain vaginal und oral verabreicht haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem Vergewaltigung mit Todesfolge vor. Der Tod der Frau könnte ihm auch als Totschlag oder gar als Mord angelastet werden, weil er ihn zur Durchsetzung seiner sexuellen Interessen billigend in Kauf genommen habe.

Während der Ermittlungen meldeten sich vier weitere Frauen bei der Kriminalpolizei. Alle gaben an, von dem Arzt gegen ihren Willen und wahrscheinlich ebenfalls mit Kokain vergiftet worden zu sein. Eine von ihnen, eine promovierte Frau, unterhielt Ende 2015 eine Beziehung zu dem Arzt. Sie bemerkte, dass er ihr vaginal eine Substanz einführte, welche ein brennendes Gefühl auf der Schleimhaut hinterließ. Ihr wurde schwindelig, sie bekam Herzrasen und einen trockenen Mund. Dennoch traf sie sich wieder mit ihm. Als sie ihn auf jene brennende Substanz ansprach, soll er geantwortet haben: "Trau keinem Junkie!" Nach dem letzten Treffen verursachte sie zwei Verkehrsunfälle, wobei sie sogar einen Menschen verletzte.

Herzrasen und Schweißausbrüche

Einer weiteren Sexpartnerin fiel während des Oralverkehrs ein "komischer" Geschmack auf. Anschließend habe sie sich weder bewegen noch artikulieren können. Eine Woche lang litt sie unter Herzrasen, hatte Schweißausbrüche und Schmerzen beim Stuhlgang. Eine vierte Geschädigte berichtete von Erbrechen sowie von zuckenden Armen und Beinen. Auch sie hatte den Eindruck, anal vergewaltigt worden zu sein.

Eine fünfte Geschädigte hatte sich mit dem Arzt in einem Berliner Hotel getroffen. Sie glaubt, dass er das Kokain damals unter seiner Vorhaut deponiert hatte. Erst am Tag nach dem Treffen fühlte sie sich in der Lage, das Hotel zu verlassen. Als sie sich Monate später mit ihm darüber aussprechen wollte, soll er sie beim Sex erneut vergiftet haben.

Andreas N. schweigt am ersten Verhandlungstag zu den Vorwürfen. Sein Anwalt Olaf Schröder deutet an, dass die Verteidigung sich vor allem auf die Frage konzentrieren wird, ob man einen Tötungsvorsatz annehmen kann, wenn doch "Dr. N. das ihm Mögliche getan hat, um Frau M. zu reanimieren".

Einer Freundin von Yvonne M. waren früh Merkwürdigkeiten aufgefallen, wie sie vor Gericht erzählt. Die Zeugin war in das Verhältnis eingeweiht, hörte sich an, wie ihre Freundin von Andreas N. schwärmte. "Sie hätte alles für ihn getan, er hätte alles mit ihr machen können." Und dies, obwohl der Arzt sie versetzte, sich oft tagelang nicht meldete und mehrfach die Beziehung beendet hatte. Einmal hätte ihr Yvonne M. stolz Hämatome präsentiert, welche sie nach einem sechsstündigem Fesselsex an den Handgelenken hatte. In diesem Zusammenhang hätte die Freundin auch von einer "Zaubercreme" für den Genitalbereich berichtet. Diese würde Andreas N. verwenden, um Entzündungen zu vermeiden.

Stefanie K. war nicht entgangen, dass sich ihre Freundin seit Oktober 2017 körperlich stark verändert hatte: Sie klagte über Haarausfall und Schwindel, aß kaum noch etwas, weil ihr übel war. Sie habe kaltschweißig und blass gewirkt.

Auch mental sei sie nicht mehr die Alte gewesen: "Sie war sehr weinerlich und sehr auf sich bezogen", sagt Stefanie K. Solche Beobachtungen habe sie auch bei einem kokainabhängigen Freund gemacht. "Aber ich hätte Yvonne niemals in Verbindung mit Alkohol und Drogen gebracht." Erst nach dem Tod ihrer Freundin seien ihr diese Parallelen aufgefallen.