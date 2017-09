Malaysia Polizei vermutet Brandstiftung bei tödlichem Feuer in Koranschule

Das tödliche Feuer in einer Koranschule in Malaysia ist offenbar vorsätzlich gelegt worden. Sieben Verdächtige im Alter von 11 bis 18 Jahren seien festgenommen worden, sagte der Polizeichef der Hauptstadt Kuala Lumpur, Amar Singh. Die Polizei vermutet, dass die Jungen nach einem Streit mit Schülern der Religionsschule das Feuer in deren Schlafsaal legten. Bei dem Brand waren am Donnerstag 21 Schüler und zwei Lehrer gestorben.

Die Verdächtigen seien mit Hilfe von Aufnahmen von Überwachungskameras aufgespürt worden, sagte Singh. Sechs der sieben Festgenommenen seien positiv auf Marihuana getestet worden. Zwei von ihnen seien vorbestraft, wegen Landfriedensbruch und Diebstahl.

Zwei Benzinkanister, die laut Augenzeugen vor der Tür des Schlafsaals brannten, seien vermutlich aus der Küche des Internats entwendet worden. Mit Hilfe einer Substanz sei dafür gesorgt worden, dass sich die Flammen schnell ausbreiteten.

Opfer zwischen 6 und 16 Jahre alt

Das Feuer war in den frühen Morgenstunden im Schlafsaal der Religionsschule im Zentrum von Kuala Lumpur ausgebrochen. Die Opfer konnten nicht entkommen, weil die einzige Tür zu ihrem Schlafsaal durch das Feuer unpassierbar war. Vor den Fenstern waren Gitter angebracht.

Die Polizei war zunächst davon ausgegangen, dass ein Kurzschluss oder ein elektronisches Gerät zur Moskitoabwehr den Brand verursacht hatte. Später richteten sich die Ermittlungen auf den Verdacht der Brandstiftung. Zunächst war die Zahl der Toten auf 25 beziffert worden, diese Angabe wurde jedoch später korrigiert.

Singh korrigierte zudem das Alter der Opfer. Die getöteten Schüler seien zwischen 6 und 16 Jahren alt gewesen. Zuerst hatte es geheißen, sie seien zwischen 13 und 17 gewesen.

Die verkohlten Überreste der Opfer waren nach einer aufwendigen Identifizierung am Freitag beigesetzt worden. Die islamischen Religionsschulen in Malaysia stehen nicht unter staatlicher Aufsicht. Sie werden häufig für unzureichende Sicherheitsvorkehrungen kritisiert.