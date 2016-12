Nach Flugzeugentführung Geiselnehmer plädieren auf nicht schuldig

Nach der Entführung eines Flugzeugs in Libyen sind die beiden Tatverdächtigen am Sonntag in Malta einem Haftrichter vorgeführt worden. Unter Berufung auf Justizkreise meldete die Nachrichtenagentur AFP, dass ihnen unter anderem Entführung eines Flugzeugs und Bedrohung von Passagieren vorgeworfen wird. Die Männer plädierten angeblich auf nicht schuldig. Bei einer Verurteilung droht ihnen lebenslange Haft. Im Verhör hätten sich die beiden geweigert, Fragen zu beantworten, hieß es weiter.

Die Maschine der libyschen Fluggesellschaft Afriqiyah war am Freitag auf einem Inlandsflug von Sebha in Südlibyen in die Hauptstadt Tripolis entführt und nach Malta umgeleitet worden. Insgesamt waren 117 Menschen an Bord des Airbus A320. Nach stundenlangen Verhandlungen am Flughafen von Valetta ließen die beiden Luftpiraten alle Geiseln frei und ergaben sich.

Die Ermittler suchen weiterhin nach dem Motiv für die Entführung. Die Männer hatten während der Geiselnahme keine Forderungen gestellt, sagte der maltesische Regierungschef Joseph Muscat am Samstag vor der Presse. Bei den zwei Männern handle es sich "wahrscheinlich um libysche Staatsbürger", so der maltesische Regierungschef weiter. Die sichergestellten Waffen sollen Nachbildungen sein.

Bislang gebe es kein Auslieferungsersuchen Libyens, berichtete die "Times of Malta". Die beiden Männer hätten kein politisches Asyl in Malta beantragt. Es deute alles darauf hin, dass die Entführer Anhänger des ehemaligen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi sind. Einer der Männer hatte in der Flugzeugtür die alte grüne libysche Staatsflagge geschwenkt, die nach dem Sturz und dem Tod Gaddafis 2011 abgeschafft worden war.