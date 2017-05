Manchester Berichte über Explosionen bei Popkonzert - Polizei bestätigt mehrere Todesopfer

Im Anschluss an ein Konzert der US-amerikanischen Pop-Sängerin Ariana Grande in der Manchester Arena soll es zu Explosionen gekommen sein. Wie mehrere englische Medien berichten, habe es offenbar zwei Knalle gegeben. Die Polizei sprach auf Twitter von einem "ernsten Vorfall" und bestätigte mehrere Todesopfer. Demnach gibt es auch Verletzte. Die Menschen wurden aufgefordert, sich aus der Gegend fernzuhalten.

Police statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/gaKASukx9a — G M Police (@gmpolice) 22. Mai 2017

Notfallfahrzeuge rasten zu der Multifunktionshalle, Hubschrauber kreisten über dem Areal. Menschen seien in Panik und mit Tränen in den Augen aus der Halle geflohen. Viele Kinder und Jugendliche sollen die Veranstaltung besucht haben. Nach Angaben eines Sprechers von Ariana Grande geht es der Sängerin gut. Sie sei "okay".

Zeugen berichteten von einem Knall nach dem letzten Song des Konzerts. Anwohner berichteten, ein Knall habe die ganze Nachbarschaft erschüttert. Die Ursache dafür ist noch unklar. Die Lage war zunächst völlig unübersichtlich. Die Polizei kündigte an, sie werde weitere Details so bald wie möglich mitteilen.

Der Bahnhof Victoria Station, der direkt an die Arena angrenzt, wurde laut BBC gesperrt.

Die Manchester Arena ist eine Multifunktionsarenahalle, die 1995 eröffnet wurde. Bei Konzerten hat sie maximal Platz für 21.000 Menschen.

