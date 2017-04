Oscar-Gewinner "Manchester by the Sea" soll Paar zum Mord inspiriert haben

Der Film "Manchester by the Sea" soll ein Ehepaar aus Guilford im US-Bundesstaat New York zum Mord an ihrem behinderten Adoptivsohn und der Vertuschung der Tat inspiriert haben. Das sagte der mit dem Fall betraute Staatsanwalt bei einer Anhörung vor Gericht.

Der 16 Jahre alte Sohn war am 1. März gestorben, die Ermittler machten zunächst ein Feuer, das in dem Haus ausgebrochen war, als Grund für den Tod aus. Doch laut dem Staatsanwalt sei der Junge schon zuvor tot gewesen.

In "Manchester by the Sea" (lesen Sie hier die Rezension), das dieses Jahr für den Oscar für den besten Film nominiert war und das den Preis für das beste Originaldrehbuch erhalten hatte, wird die Geschichte eines Vaters erzählt, der versehentlich einen Brand auslöst, bei dem seine Kinder sterben. Dafür wird er nicht strafrechtlich verfolgt. Casey Affleck erhielt für die Darstellung des Vaters den Oscar als bester Hauptdarsteller.

Zwei Stunden nachdem das Ehepaar den Film am 28. Februar - zwei Tage nach der Oscar-Verleihung - in einem Kino gesehen habe, sei der 16-Jährige Sohn laut Staatsanwaltschaft tot gewesen.

Laut des offiziellen Berichts wurde das Feuer in dem Haus der Familie am 1. März gegen 1.15 Uhr gemeldet. Der Vater habe den Polizisten den Raum gezeigt, in dem der Junge gelegen hatte. Der Vater sagte der Polizei, er sei nicht im Haus gewesen, als das Feuer ausbrach, weil der den Hund der Familie gesucht habe. Die Mutter sagte aus, sie habe in zwei Geschäften nach einem bestimmten Produkt gesucht und sei zwischen 23.30 Uhr und 2.30 Uhr nicht im Haus gewesen.

Die Autopsie habe ergeben, dass der Sohn bereits tot war, als das Feuer ausbrach, sagte der Staatsanwalt. Weil der Körper des Opfers so stark verbrannt sei, habe der Gerichtsmediziner die Todesursache allerdings nicht bestimmen können.

Das Ehepaar ist wegen Mord, Brandstiftung und der Fälschung von Beweisen angeklagt. Bei der Anhörung sagte der Anwalt der Frau, dass seine Mandantin "unschuldig sei, bis eine Schuld bewiesen sei". Der Verteidiger des Mannes sagte, er habe einen Forensiker für eigene Untersuchungen engagiert. Außerdem sei es unklar, ob "Manchester by the Sea" für den Fall irgendeine Relevanz habe.

Der Staatsanwalt sagte, dass Afflecks Charakter in dem Film erzählt wird, dass man nicht für das versehentliche Umbringen seiner Kinder verfolgt werden könne.

Das Paar hatte den Jungen 2012 adoptiert, er war geistig und körperlich behindert. Die Frau ist derzeit schwanger.