Dieser Text wird laufend aktualisiert.

In New York hat nach Polizeiangaben ein Pick-up-Fahrer zahlreiche Menschen umgefahren und mehrere getötet und verletzt. Der Vorfall habe sich im Südwesten Manhattans ereignet, teilte die New Yorker Polizei (NYPD) am Dienstag auf Twitter mit. Ein Mensch sei festgenommen worden, es werde nach niemand anderem mehr gefahndet. Bill de Blasio, Bürgermeister von New York, sowie Andrew Cuomo, der Gouverneur des Bundesstaats, seien informiert worden und auf dem Weg zum Ort des Vorfalls, meldete das New Yorker Rathaus.

Die Behörden teilten inzwischen mit, dass sie den Vorfall als Terrorangriff einstufen.

The vehicle continued south striking another vehicle. The suspect exited the vehicle displaying imitation firearms & was shot by NYPD — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 31, 2017

Was über den Hergang bis jetzt bekannt ist: Die "New York Times" berichtet, dass ein weißer Pick-up auf einem sehr belebten Fahrradweg mehrere Personen umgefahren haben soll, bevor er vor einer Schule mit einem Kleinbus zusammenkrachte. Zeugen berichten zunächst, dass der Fahrer ausgestiegen ist und um sich geschossen haben soll. Später hieß es, er habe ein Waffenimitat in der Hand gehalten.

Ein Video auf Twitter zeigt mehrere Menschen, die offensichtlich verletzt auf einem Fahrradweg in der Nähe der Chambers Street liegen. Laut "New York Times" soll es mindestens sechs Tote und 15 Verletzte geben.

Der Vorfall ereignete sich direkt neben einer High School ganz im Westen Manhattans in der Nähe des World Trade Centers. Der Straßenblock wurde abgesperrt, Polizei und Feuerwehr waren vor Ort, Hubschrauber kreisten über der Gegend. Dutzende Schüler der High School und Schaulustige standen an den Absperrungen. Auf den Straßen stauten sich Tausende von Fahrzeugen.

Paramedics removing victims from mangled school bus outside Stuyvesant High School pic.twitter.com/CFnpaC7ujx — Myles N. Miller (@MylesMill) October 31, 2017

Ein Augenzeuge berichtete ABC Channel 7, dass er einen weißen Pick-up gesehen habe, der auf einem Fahrradweg mit erhöhter Geschwindigkeit mehrere Menschen getroffen habe. Der Mann berichtete ebenfalls von Schüssen, war sich allerdings unsicher, aus welcher Richtung diese kamen.

Donald Trump wurde inzwischen über die Geschehnisse in Manhattan informiert. Sarah Huckabee Sanders, die Sprecherin des Weißen Hauses, sprach den Opfern im Namen der amerikanischen Regierung ihr Mitgefühl aus.