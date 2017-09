Doppelmord in Herne Strafprozess gegen Marcel H. beginnt

Nach dem brutalen Doppelmord von Herne beginnt vor dem Bochumer Landgericht am Morgen der Prozess gegen Marcel H.. Der bei der Tat vor rund einem halben Jahr erst 19-Jährige soll im März zunächst das Nachbarskind Jaden und einen Tag später seinen ehemaligen Schulfreund Christopher mit jeweils über 50 Messerstichen getötet haben. Die Bilder der Opfer waren sogar im Internet aufgetaucht, tagelang war fieberhaft nach dem Mörder gesucht worden.

Ein Motiv für die Taten war laut Staatsanwaltschaft Mordlust. Marcel H. habe einen Menschen sterben sehen wollen, heißt es in der Anklage. Die Ermittler gehen davon aus, dass er Jaden am Abend des 6. März unter einem Vorwand aus der Wohnung gelockt hatte und dann in einem Keller brutal tötete. Der Teenager soll frustriert gewesen sein, weil die Bundeswehr seine Bewerbung abgelehnt hatte.

Einen Tag nach dem Mord an Jaden ermordete Marcel H. laut Anklage dann Christopher - bei dem er sich versteckt haben soll. Zu dieser Zeit lief die Fahndung bereits auf Hochtouren. Doch erst als Marcel H. sich am 9. März in einem Imbiss stellte, klärten sich die Taten auf.

Nach der Festnahme gestand Marcel H. bei der Polizei ohne Zeichen von Reue oder Empathie. "Er findet keinen Zugang zu seinen Gefühlen", sagte Verteidiger Michael Emde. "Ich glaube, dass er sich die Taten selbst nicht erklären kann."

Bei einer Verurteilung nach dem Jugendstrafrecht drohen Marcel H. bis zu 15 Jahre Jugendhaft. Sollte er als Erwachsener verurteilt werden, könnte auch eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt werden. Die Mütter der beiden Getöteten werden den Prozess als Nebenklägerinnen verfolgen. Mit einem Urteil wird im Oktober gerechnet.