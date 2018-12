Nach dem mutmaßlichen Mord an zwei skandinavischen Touristinnen in Marokko hat die Polizei drei weitere Tatverdächtige festgenommen. Die Männer würden verhört, um die Hintergründe des Verbrechens aufzuklären, teilte die zentrale Ermittlungsbehörde des Landes mit.

Sie geht dabei auch dem Verdacht nach, dass es sich um einen Terrorakt gehandelt haben könnte. Bereits vor zwei Tagen war in Marrakesch ein erster Verdächtiger festgenommen worden.

Die Leichen der 24 und 28 Jahre alten Studentinnen aus Norwegen und Dänemark waren am Montag am Fuß des Berges Toubkal gefunden worden. Die Frauen waren auf einer Wandertour und hatten für die Nacht ihr Zelt aufgeschlagen. Ein französisches Paar fand sie. Eine der beiden jungen Frauen wurde nach Angaben aus Ermittlerkreisen enthauptet.

Die Regierungschefs Dänemarks und Norwegens zeigten sich bestürzt. "Eine Ferienreise wurde zu einem Albtraum", sagte Dänemarks Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen. "Zwei junge Menschen wurden auf bestialische Weise ermordet." Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg sagte: "Das ist ein brutaler und sinnloser Angriff auf unschuldige Menschen, dem wir mit Abscheu und Verurteilung gegenüberstehen."

Verbindungen zu einer Terrorgruppe?

Die marokkanische Staatsanwaltschaft vermutet, dass die vier Verdächtigen Verbindungen zu einer Terrorgruppe haben. Ermittler untersuchen auch ein Video, das in den sozialen Medien aufgetaucht ist. In dem Clip ist zu sehen, wie zwei Personen eine Frau mit einem Messer enthaupten. Ob das Video tatsächlich mit dem Mord an den beiden Touristinnen in Verbindung steht, ist unklar.

Die beiden Frauen studierten an der Universität von Südostnorwegen. Die Universität zeigte sich schockiert und setzte die Fahnen auf Halbmast. Wie die Universität mitteilte, waren die beiden Frauen erst am Wochenende nach Marokko aufgebrochen. Dort wollten sie demnach einen Monat lang bleiben.

Die Mutter der Norwegerin sagte im Rundfunk NRK, dass Sicherheit die oberste Priorität ihrer Tochter gewesen sei. Sie haben "alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, bevor sie aufgebrochen sind."

Die Gegend um den Berg Toubkal ist für viele Wanderer und Bergsteiger Ausgangspunkt für Touren in das Atlasgebirge. Das Auswärtige Amt warnt für Marokko vor Touren abseits befestigter Straßen. Touren in entlegeneren Gebieten sollten grundsätzlich nur in einer Gruppe und mit marokkanischen Führern unternommen werden.