USA Schüsse an Highschool in Maryland

Erneut sind an einer Schule in den USA Schüsse gefallen. Wie der Bezirk St. Mary's im Bundesstaat Maryland bestätigte, ist die Schule in der Ortschaft Great Mills betroffen. Der Vorfall sei unter Kontrolle, die Polizei vor Ort. Der Sheriff bestätigte auf Twitter, es habe einen Vorfall gegeben.

Laut einer Sprecherin des Sheriffs wurden drei Personen verletzt, darunter auch der Schütze. Alle drei seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Tote gab es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Etwa 1600 Schüler besuchen die Great Mills High School. Ein Schüler sagte dem Sender CNN, die Schule sei gegen 8.30 Uhr Ortszeit abgeriegelt worden. Der Vorfall habe sich um kurz nach acht Uhr ereignet.

Am 14. Februar hatte ein 19-Jähriger in Parkland in Florida 14 Schüler und drei Erwachsene erschossen. Seitdem gibt es in den USA eine breite Schülerbewegung für schärfere Waffengesetze. Die Politik hat sich bislang nicht entscheidend bewegt.