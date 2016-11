Sachsenwald Hamburger Polizei sucht mit neuem Bild nach vermisster Kollegin

Mit einem neuen Foto sucht die Hamburger Polizei nach einer vermissten Kollegin. Das Bild aus einer Überwachungskamera zeige die 22-jährige Maxime Linder am vergangenen Mittwochmorgen um 8.56 Uhr am S-Bahnhof Hamburg-Bergedorf, teilte die Polizei mit. Die Beamtin habe sich kurz im Bahnhofsbereich aufgehalten und sei wenig später wieder in eine S-Bahn eingestiegen. Ein paar Stationen weiter, in Aumühle, sei sie um 9.15 Uhr angekommen.

Die etwa 1,65 Meter große, schlanke Frau war am vergangenen Mittwoch nicht zum Dienst erschienen und am Donnerstag vermisst gemeldet worden. Am Freitagabend hatte die Polizei ein erstes Fahndungsfoto veröffentlicht. Zusammen mit Kollegen aus Schleswig-Holstein hatte eine Hundertschaft der Hamburger Polizei unter anderem den an Aumühle grenzenden Sachsenwald durchkämmt. Auch ein Hubschrauber und mehrere Suchhunde waren im Einsatz.

Die Polizei bittet um Hinweise auf die etwa 1,65 Meter große, schlanke Frau. Sie trug den Angaben zufolge eine dunkle enge Hose, eine dunkle Jacke, einen hellen Wollschal und einen schwarzen "Adidas"-Rucksack. Es habe keinen Hinweis auf einen geplanten Suizid gegeben, sagte eine Polizeisprecherin bereits am Freitag.

Hinweise an Verbindungsstelle im Hamburger Landeskriminalamt unter der Rufnummer 040 4286 56789 oder jede andere Polizeidienststelle.