Mecklenburg-Vorpommern Polizei soll 15-Jährigen als V-Mann beschäftigt haben

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, einen Minderjährigen als V-Mann eingesetzt zu haben. Der Anwalt Peter-Michael Diestel vertritt den inzwischen 29 Jahre alten Mann. Er soll Diestel zufolge im Alter von 15 Jahren als V-Mann im Einsatz gewesen sein. Zuerst hatte der NDR über den Fall berichtet.

"Das ist skandalös, ein unvorstellbarer Fauxpas. So etwas darf es nicht geben", sagt Diestel. "Die Tätigkeit war ungesetzlich und verfassungswidrig." Es gibt eine Richtlinie zur Inanspruchnahme von Informanten, dem Einsatz von Vertrauenspersonen (V-Personen) und verdeckter Ermittler. Die Justiz- und Innenministerien der Länder haben sie gemeinsam beschlossen. Darin heißt es: "Der Einsatz von Minderjährigen als V-Personen ist nicht zulässig."

Ein Sprecher des Innenministeriums in Schwerin sagte, man habe den NDR-Bericht zur Kenntnis genommen: "Wir prüfen, was an den Vorwürfen dran ist." Dazu hole man Berichte der betroffenen Polizeibehörden sein. Der Sprecher konnte nicht sagen, welche Polizeistellen involviert sein könnten.

Der damals noch Minderjährige arbeitete Diestel zufolge zunächst als Informant in der Drogenszene, später lieferte er Hinweise zu Gegnern des G8-Gipfels in Heiligendamm im Jahr 2007. Es soll sich laut NDR auch um Informationen über Landtagsabgeordnete der Linken gehandelt haben - der Spitzel war demnach Mitglied der Nachwuchsorganisation Linksjugend.

Die Organisation schrieb auf Facebook, sie fordere vollständige Aufklärung, "inwieweit Mitglieder der Linksjugend ['solid] 2007 als V-Leute angeworben wurden und was/wer genau überwacht wurde. Wurden auch wir als Verband überwacht?"

Später, als der Mann schon volljährig war, soll er Ermittlern Informationen aus dem Rocker-Milieu geliefert haben. Die Tätigkeit als V-Mann soll er 2014 beendet haben. Er wollte sich laut NDR nicht bei den Hells Angels als Mitglied einschleusen.

Derzeit sitzt der Mann eine Haftstrafe wegen betrügerischen Autohandels ab. In der Haft in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bützow flog seine Vergangenheit als Spitzel laut Diestel auf. Mithäftlinge griffen ihn an, er wurde nach Süddeutschland verlegt.

"Mein Mandant ist seelisch am Boden", sagt Diestel. "Er weiß, dass es in keiner Justizvollzugsanstalt in Deutschland Sicherheit für ihn gibt." Der Anwalt fordert die Freiheit seines Mandanten. Schließlich sei der Mann im Dienste des Staates in die Kriminalität abgerutscht: "Wer in den Dreck geschickt wird, macht sich dreckig." Nun zeige sich, dass der Mann im Gefängnis nicht geschützt werden könne. Die Verlegung zeigte, dass auch die Behörden die Gefährdung des Mannes ernst nähmen.

Von Staatsanwaltschaft, Polizei oder Ministerien hat Diestel bislang nach eigener Aussage keinerlei Reaktion erhalten.