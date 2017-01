Mecklenburg-Vorpommern Pulver aus Amtsgericht ist harmlos

Nach dem Fund von verdächtigem weißen Pulver in Justizgebäuden mehrerer Bundesländer gibt es erneut Entwarnung: Der Stoff, der am Mittwoch in einem Brief im Amtsgericht Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern gefunden wurde, hat sich als harmlos herausgestellt.

Es handele sich nicht um einen gesundheitsgefährdenden Stoff, teilte die Polizei mit. Welche Substanz genau gefunden wurde, solle noch ermittelt werden. Das Amtsgericht war nach dem Fund sicherheitshalber geschlossen worden.

Puderzucker in Karlsruhe

Ähnliche Sendungen waren am Mittwoch auch in Justizgebäuden in anderen Bundesländern sowie im Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe aufgetaucht. In mehreren Fällen, auch am Bundesverfassungsgericht, konnte das Pulver bereits als Puderzucker identifiziert werden.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Karlsruhe sagte, man nehme den Fund im Bundesverfassungsgericht dennoch "sehr ernst". Es seien Ermittlungen gegen unbekannt eingeleitet worden. "Wir ermitteln wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten", sagte der Sprecher. Der Strafrahmen reicht von einer Geldstrafe bis zu drei Jahren Haft.

In Thüringen ist nach Funden in Gera und Erfurt noch nicht klar, um welche Substanzen es sich handelt. In beiden Fällen laufen Untersuchungen, wie die Polizei mitteilte.