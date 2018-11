Ein 85-Jähriger ist in seinem Wohnhaus in Wittenburg in Mecklenburg-Vorpommern nach Erkenntnissen der Ermittler erstochen worden. Das Opfer wurde in der Nacht zum Samstag mit einem Messer getötet, heißt es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Schwerin und der Polizei Rostock.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich demnach um einen 20-Jährigen. Der Verdächtige habe das Opfer gekannt: Im August habe er den 85-Jährigen eine Woche lang gepflegt. Zur Tatzeit sollte er Hilfsarbeiten am Haus des Mannes im Landkreis Ludwigslust-Parchim ausführen.

Ein Haushaltshelfer, der im Haus des Rentners lebte, beobachtete laut Polizei den Angriff auf den 85-Jährigen über die Kamera eines Babyphones. Das habe es den Ermittlern ermöglicht, die Tat schnell aufzuklären. Der Verdächtige sei geflüchtet und kurze Zeit später festgenommen worden.

Haftbefehl erlassen

Der 20-Jährige ist laut Polizei ein Asylbewerber aus Afghanistan. Sein Antrag auf Asyl sei abgelehnt worden; seine Duldung sei noch bis Ende Januar 2019 gültig.

Gegen den 20-Jährigen wurde Haftbefehl wegen heimtückischen Mordes erlassen. Das Tatmotiv ist unklar. Er schweige zu den Vorwürfen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Schwerin. Anhaltspunkte für eine politisch oder religiös motivierte Tat gebe es nicht.