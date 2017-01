Einbrecher in sonderbarem Versteck Schnee drüber!

Ein mutmaßlicher Einbrecher hat sich im nordrhein-westfälischen Meinerzhagen in einem Schneehaufen vor der Polizei versteckt. Die Beamten einer Streife entdeckten den Verdächtigen erst nach genauerem Hinsehen, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann und ein Begleiter waren den Polizisten zuvor an einem Auto in der Nähe des örtlichen Gemeindehauses aufgefallen. Als die Beamten bei dem Einsatz in der Nacht zum Samstag ihren Dienstwagen abgestellt hatten, trafen sie nur noch einen der beiden Männer an - der andere hatte in der Zwischenzeit versucht, sich in dem Schneehaufen zu verstecken.

In dem Auto entdeckten die Polizisten Einbruchswerkzeug und Kupferrohre, die kurz zuvor an dem Gemeindehaus abmontiert worden waren. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen versuchten Diebstahls auf.

DPA Fußspuren im Schnee (noch ein Symbolbild)

Spuren im Schnee

Die weiße Pracht wurde auch einem anderen kriminellen Duo in Freiburg zum Verhängnis. Die jungen Männer hatten laut Polizei am frühen Sonntagmorgen versucht, in ein Lottogeschäft einzubrechen.

Ein Zeuge beobachtete die Tat jedoch, die mutmaßlichen Einbrecher flohen. Die Polizei musste auf den verschneiten Straßen nur ihren Schuhspuren im Schnee folgen. Ein 19- und ein 15-Jähriger wurden festgenommen. Sie waren der Polizei wegen anderer Delikte bereits bekannt.