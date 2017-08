Sängerin Mel B Ein Kleid mit klarer Botschaft

Es sind fünf knallbunte Worte in glitzernden Regenbogen-Buchstaben - aber fröhlich ist diese Botschaft eher nicht: "You will never own me" ("Du wirst mich niemals besitzen") steht da vor goldenen Pailletten auf dem Kleid der britischen Sängerin Mel B. Mit dieser unmissverständlichen Botschaft zeigte sich das Ex-Spice-Girl bei den MTV Video Music Awards auf dem Rote Teppich.

Die Wahl des Outfits kann auf zwei Arten gedeutet werden: Zum einen lässt sich Melanie Brown, wie die Britin mit bürgerlichem Namen heißt, momentan von ihrem zweiten Ehemann Stephen Belafonte scheiden - offiziell wegen unüberbrückbarer Differenzen. Allerdings erwirkte Brown Anfang April eine einstweilige Verfügung gegen den Filmproduzenten und erhob schwere Vorwürfe: Er soll sie während ihrer zehnjährigen Ehe emotional und körperlich misshandelt haben.

Brown wirft dem TV-Produzenten vor, sie geschlagen und ihr Selbstwertgefühl zerstört zu haben. Außerdem habe er ihr gedroht, ein Sex-Video an Medien weiterzureichen, sollte sie ihn verlassen. Dem US-Magazin People zufolge hatte das Gericht zuletzt angeordnet, dass Brown ihrem Noch-Ehemann monatlich 40.000 Dollar Ehegattenunterhalt zahlen muss. "Du wirst mich niemals besitzen" wäre eine klare Antwort auf diese Entscheidung sowie Belafontes Drohgebärden.

Die Botschaft könnte aber auch noch ein Schuss gegen jemand ganz anderen sein: Musikproduzent Simon Cowell, der gemeinsam mit Brown in der Jury von "America's Got Talent" sitzt, hatte vergangene Woche während der Castingshow einen Scherz auf Kosten seiner Jurykollegin gemacht: "Das muss so gewesen sein, wie bei Mel B's Hochzeitsnacht. Viele Erwartungen, wenig Ergebnisse", sagte Cowell über die technische Panne eines Kandidaten.

Noch während Cowell sprach, stand die 42-Jährige auf, nahm ihren Becher und schüttete ihm Wasser aufs Hemd. Danach verließ Brown das Studio und kehrte erst später wieder auf ihren Stuhl zurück. Vor diesem Hintergrund könnte Browns Kleiderwahl auch eine bissige Botschaft an Cowell sein.

Brown, in ihrer Spice-Girls-Zeit als "Scary Spice" bekannt, und Belafonte hatten sich 2007 kennengelernt und wenige Monate später geheiratet. Am 25. September gehen die Scheidungs-Verhandlungen vor Gericht weiter.