Menden Amok-Alarm an Berufskolleg im Sauerland

Im sauerländischen Menden ist die Polizei in einem Großeinsatz. Wie ein Sprecher dem SPIEGEL sagte, bestehe an einem Berufskolleg in der Stadt im Märkischen Kreis Verdacht auf eine Amok-Lage. Polizeikräfte seien zusammengezogen worden und vor Ort im Einsatz.

Weitere Einzelheiten wollte der Sprecher nicht nennen. Wie der "Westfälische Anzeiger" berichtet, wurden die Schüler gegen 11.15 Uhr per Lautsprecherdurchsage aufgefordert, sich in den Unterrichtsräumen einzuschließen. Der Bereich vor der Schule sei abgesperrt. Offenbar wurde ein Spezialeinsatzkommando angefordert. Ob sich tatsächlich ein bewaffneter Täter auf dem Gelände der Schule befindet, ist unklar.