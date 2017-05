Kampf gegen Menschenhändler Der Schlepperfänger

Der Tod kriecht auf die Ladefläche eines Lastwagens, Marke Volvo, ungarisches Zollkennzeichen Z-12198/15. Im Hochsommer 2015 ersticken in diesem Wagen, irgendwo in Ungarn, 71 Flüchtlinge: 59 Männer, acht Frauen, vier Kinder, das jüngste erst zehn Monate alt.

Ihr Schlepper, Ivaylo S., fährt noch weiter und stellt den Wagen schließlich in einer Parkbucht an der Autobahn 4 kurz vor der Ausfahrt Parndorf in Österreich ab. Am Vormittag des 27. August entdecken zwei Polizisten den Transporter dort - und mit ihm die Toten. Das Entsetzen ist grenzenlos.

Zeitungen schreiben von dem "Grauen in der Pannenbucht", von einer "Fahrt zur Hölle", von einem "Schock für Europa". Österreichs damalige Innenministerin Johanna Mikl-Leitner spricht von der Notwendigkeit, nun "möglichst rasch europäische Lösungen für das Problem zu finden". Doch das Problem ist gewaltig und Europa wie gelähmt.

DER SPIEGEL Die Grafik zeigt, wie dicht gedrängt die Flüchtlinge im Lkw standen

Eine Konsequenz zieht das österreichische Innenressort wenige Monate später selbst. Im Wiener Bundeskriminalamt (BK) entsteht im Frühjahr 2016 eine Spezialeinheit, die Menschenhandel und Schlepperei anders bekämpfen soll als bislang - konzentrierter, internationaler, effektiver.

"Wir müssen das Geschäft der Schlepper unattraktiv machen"

Damals hat das BK binnen einem Jahr mehr als 72.000 geschleppte Menschen und rund 1100 Schlepper identifiziert. Es ist höchste Zeit zu handeln. "Ihr geht mitten ins operative Geschäft", wird BK-Chef Franz Lang später den Auftrag der Einheit beschreiben. "Ihr schaltet Struktur für Struktur aus. Der Erfolg wird in Zahlen gemessen."

185 mutmaßliche Schlepper haben die Kriminalbeamten des Joint Operational Office (JOO) seither festgenommen, 109 Vernehmungen durchgeführt und fast 700 Mobiltelefone ausgewertet. Das ist die Jahresbilanz von inzwischen etwa 40 Kriminalisten. "Wir müssen das Geschäft der Schlepper unattraktiv machen", sagt Gerald Tatzgern, Chef der Einheit.

Das JOO - im Amtsdeutsch heißt es offiziell Büro 3.4 - ist Tatzgerns Werk, sein Kind könnte man sagen. Er sprudelt vor Enthusiasmus, wenn er durch die Räume in einem unscheinbaren Bürogebäude in der Nähe des Wiener Pratersterns führt. Er zeigt Polizei-Devotionalien, Mitbringsel von Kollegen aus aller Welt, Helme, Wimpel, Abzeichen. Er führt die Kaffeemaschine vor, die Küchenecke samt Theke, er präsentiert zu Duschen umgebaute Büros, den Weinkühlschrank. Es gibt kein Detail, das Tatzgern nicht wichtig wäre, das JOO soll funktionieren, bestmöglich, nicht irgendwie.

Wenn Kriminelle international operieren, muss es die Polizei auch tun

Das Herzstück der Einheit ist der sogenannte Operating Room, ein Großraumbüro. Dort können Beamte aus unterschiedlichen Ländern gemeinsam in einem Fall ermitteln. Hier werden Zugriffe vorbereitet, Durchsuchungen gesteuert, hier treffen serbische Polizisten und Staatsanwälte auf ungarische, österreichische, deutsche, italienische, rumänische. Staatsgrenzen, von Strafverfolgern oftmals bitterlich beklagt, verlieren im JOO viel Hemmendes.

Damit unterscheidet sich die BK-Spezialeinheit deutlich von Europol: Während Den Haag Informationen sammelt und in die Mitgliedsländer verteilt, führt Wien multinationale Ermittlungen. "Es braucht einen operativen Arm, der in den betroffenen Ländern auch wirken kann", sagt Tatzgern. Schleuserkriminalität überwindet schließlich auch Grenzen.

Es ist ein cleverer neuer Ansatz für eine internationale Form der Strafverfolgung. Zwar wird in Sonntagsreden gern beschworen, Europa müsse enger zusammenrücken. In der Praxis aber tut sich jeder Minister schwer, Kompetenzen an eine übergeordnete staatliche Ebene abzutreten. Das JOO zollt diesem Mechanismus der Macht Tribut. Hier muss kein Land auf Befugnisse verzichten, hier wird kooperiert und koordiniert, ohne eine zusätzliche Hierarchieebene zu schaffen.

Schleppern geht es "um nichts anderes als maximalen Profit"

Tatzgern, 49, ist seit mehr als 30 Jahren Polizist, die Hälfte seiner Dienstzeit hat er sich mit Menschenschmuggel befasst. Wahrscheinlich gibt es in ganz Europa keinen Ermittler, der die Szene so gut kennt wie er. In den vergangenen Jahren habe sich die Schlepperei verändert, sagt er.

Früher sei es üblich gewesen, dass die Menschen Schleuser nach einem erfolgreichen Transport bezahlten. In der Flüchtlingskrise aber hätten die Schlepper nicht nur ihre Preise deutlich erhöhen können, sie würden nun auch auf Vorkasse bestehen. Damit sei das Risiko für die Flüchtlinge erheblich gestiegen. "Es macht sie zum Freiwild in den Händen von Gruppierungen, denen es um nichts anderes geht als maximalen Profit", sagt Tatzgern. Der tragische Fall von Parndorf habe sich leider lange angekündigt: "Wir leben in wilden Zeiten."

Einer Europol-Analyse zufolge haben Schleuser alleine 2015 bis zu 5,7 Milliarden Euro mit dem Transport Verzweifelter nach Europa verdient. Die Umsätze seien gigantisch gewesen, sagt Tatzgern. Weil Schlepperei eine vergleichsweise risikolose Form sei, illegale Profite zu machen, hätten sich kriminelle Gruppierungen zeitweise sehr stark darauf verlegt. Die Gewinne aus dem Menschenhandel würden vielfach in andere illegale Geschäftsfelder investiert, vor allem in den Drogen- und Waffenhandel.

Mehrere Anklagen im Fall Parndorf

Besondere Sorge bereitet dem Chefermittler die Situation in Libyen. Dort dominierten Schleuser mit Kampferfahrung und einer ideologischen Nähe zur Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) das Geschäft. Zugleich warteten in dem Land Hunderttausende Verzweifelter darauf, endlich nach Europa gelangen zu können. (Sehen Sie hier eine SPIEGEL-TV-Reportage über libysche Schlepperbanden.)

Im Fall der Toten von Parndorf hat die Staatsanwaltschaft im ungarischen Kecskemet vor einiger Zeit Anklage gegen vier Männer erhoben. Ein Afghane und drei Bulgaren, darunter der Fahrer des Lastwagens, Ivaylo S., werden des mehrfachen Mordes unter besonders grausamen Umständen beschuldigt. Sieben weiteren Männern - einem Libanesen und sechs Afghanen - werfen die Ermittler gewerbsmäßige Schleuserei und die Bildung einer kriminellen Vereinigung vor. Sie sollen zwischen Februar 2015 und Ende August 2015 rund 1200 Flüchtlinge nach Österreich geschmuggelt haben. Ein Termin für den Prozess steht noch nicht fest.

In dem unscheinbaren Bürogebäude in der Nähe des Praters hängt noch immer ein gigantisches Poster zu dem Fall an der Wand. "A4" steht darüber, nach der Autobahn, an deren Rand der Lkw mit den 71 Toten stand. Die Folie zeigt das Geflecht der Schleusergruppe, es sind Dutzende Fotos, dazu Namen, Geburtsdaten, Handynummern und ein Gewirr von Linien, das Verbindungen zwischen Verdächtigen verdeutlicht. Man könnte das Schaubild eine Stunde lang studieren und hätte es immer noch nicht ganz verstanden.

"Das hängen wir bald ab", sagt Tatzgern. "Wir brauchen den Platz."

Aus dem Archiv (31. August 2015): SPIEGEL TV über die Toten von Parndorf