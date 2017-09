Internationale Schule in Washington 14-Jährige soll Mitschüler niedergestochen haben

745 Schüler aus 65 Nationen werden an der privaten British International School in Washington D.C. unterrichtet. Gegen 13 Uhr am Dienstag hat sich dort eine Bluttat ereignet. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 13-jähriger Junge niedergestochen. Er musste mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Polizei zufolge ist er bei Bewusstsein.

Tatverdächtig ist eine 14-jährige Schülerin. Sie sei vorübergehend in Gewahrsam genommen, aber nicht festgenommen oder angeklagt worden, weil sie diplomatische Immunität genieße, sagte ein Polizeisprecher.

Als Tatwaffe soll ein Messer oder ein anderer scharfer Gegenstand gedient haben. Laut "Washington Post" hat der Secret Service Ermittlungen aufgenommen.

Ein Sprecher der deutschen Botschaft bestätigte, dass es sich bei dem tatverdächtigen Mädchen um die Tochter eines Botschaftsangestellten handele. Man werde dem Sachverhalt nachgehen und gegebenenfalls Disziplinarmaßnahmen ergreifen, sollten die Eltern in irgendeiner Weise an dem Vorfall beteiligt gewesen sein. Die Schule äußerte sich bisher nicht zu dem Vorfall.

Die Schule liegt im Nordwesten der Stadt, in der Nähe des Glover Parks und des Naval Observatory, einem Forschungsinstitut der US-Marine. Auf dessen Gelände befindet sich der offizielle Wohnsitz des US-Vizepräsidenten.