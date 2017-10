Während der Fahndung nach einem Messerangreifer in München hat es eine Festnahme gegeben. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Mittag. Der Mann wurde gegen 11.30 Uhr in der Ottobrunner Straße gesichtet und nach kurzer Flucht in Richtung Ostpark festgenommen. Derzeit sei es noch unklar, "ob es sich um den Täter handelt", twitterte die Polizei. Die Beschreibung habe aber auf ihn gepasst, sagte der Sprecher.

Ab circa 8.15 Uhr hatte ein etwa 40-Jähriger sechs Personen angegriffen, darunter fünf Männer und eine Frau. Wie der Sprecher mitteilte, seien dabei vier Menschen leicht verletzt worden. Die Verletzten erlitten Stiche und wurden geschlagen. Die Angriffe seien "in einer gewissen Hektik" auf offener Straße passiert, der Täter zog anschließend jeweils schnell weiter.

Der Einzeltäter hatte an sechs Tatorten im Stadtteil Au-Haidhausen zugestochen und -geschlagen - unter anderem am Rosenheimer Platz, am Paulaner Platz und an der Ständlerstraße. Die Hintergründe des Angriffs sind bisher noch unklar, zum Verdächtigen gab es zunächst keine weiteren Informationen.

Der Messerangreifer hat nach den Worten von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) aus heiterem Himmel und mit handfester Gewalt gehandelt. Der Angreifer sei wahllos mit einem Messer auf Passanten losgegangen, sagte Herrmann nach einem Treffen der Unionsspitze zu den Jamaika-Sondierungen in Berlin.

Entwarnung könne es für die Bevölkerung noch nicht geben, solange nicht feststehe, dass es sich bei dem Festgenommenen auch zweifelsfrei um den Angreifer handele. Die Anwohner waren von der Polizei per Twitter gebeten worden, den Bereich Rosenheimerplatz, Ostbahnhof und Ostpark zu meiden und in den Häusern zu bleiben.

Nach den Täterbeschreibungen der Polizei ist der Mann etwa 40 Jahre alt und war mit einem schwarzen Rad unterwegs. Zudem soll er korpulent und unrasiert sein und kurze mittelblonde Haare haben.

Täterbeschreibung:ca.40 Jahre,Mann, unterwegs mit schwarz. Rad, graue Hose,grüne Trainingsjacke, Rucksack mit Isomatte. #Rosenheimerplatz — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21. Oktober 2017

In der ganzen Stadt waren die Sirenen der Polizeiautos zu hören, die zu dem Einsatz im Stadtteil Haidhausen zusammengezogen wurden. Das Viertel befindet sich rechts der Isar. In der Nähe des Rosenheimer Platzes befindet sich der Ostbahnhof, ein belebtes Drehkreuz zwischen Nah- und Fernverkehr. Auf der S-Bahn-Stammstrecke waren seit dem späten Freitagabend für rund 54 Stunden aber keine Züge unterwegs. Der Angreifer hatte also keine Möglichkeit, mit der S-Bahn zu flüchten.

In München waren viele Menschen schnell alarmiert und fühlten sich an den Amoklauf im Juli 2016 erinnert. Damals hatte ein 18-Jähriger neun Menschen erschossen. Am Samstag meldeten sich unter dem Twitter-Hashtag #Rosenheimerplatz schnell Anwohner und besorgte Bürger.