Messerattacke in München Tatverdächtiger ist 33-jähriger Deutscher

Nach drei Stunden Fahndung hat die Münchner Polizei nach den Messerangriffen vom Morgen einen dringend Tatverdächtigen gefasst. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe die Polizei keine Zweifel, dass es sich bei dem Festgenommenen um den Täter handelt, sagte der Münchner Polizeipräsident Hubertus Andrä am Mittag. Für die Bevölkerung bestehe daher keine Gefahr mehr.

Bei dem Mann handele es sich um einen 33-jährigen, in München gemeldeten Deutschen, der bereits mehrfach wegen Körperverletzungen, Diebstahl und Drogendelikten polizeilich registriert worden sei. Bei ihm wurde ein Messer gefunden. Zu dem Motiv gebe es bisher keine Erkenntnisse. Laut Andrä geht die Polizei aber von einer psychischen Störung aus, sie hat bisher keine Hinweise auf einen politischen, religiösen oder terroristischen Hintergrund.

Der Mann hatte ab circa 8.15 Uhr acht Personen im östlichen Stadtteil Haidhausen angegriffen und verletzt - sechs Männer, eine Frau und ein zwölfjähriges Kind. Sie würden zurzeit von der Kriminalpolizei befragt.

Gegen 11.30 Uhr wurde der Mann in der Ottobrunner Straße von Zivilfahndern gesichtet. Er versuchte in Richtung Ostpark zu flüchten, wurde dann aber festgenommen. Im Einsatz waren etwa 500 Beamte, sagte Polizeipräsident Andrä.

Der Messerangreifer hat nach den Worten von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) aus heiterem Himmel und mit handfester Gewalt gehandelt. Der Angreifer sei wahllos mit einem Messer auf Passanten losgegangen, sagte Herrmann nach einem Treffen der Unionsspitze zu den Jamaika-Sondierungen in Berlin.

Am Morgen hatte die Polizei die Bevölkerung per Twitter aufgerufen, den Bereich Rosenheimerplatz, Ostbahnhof und Ostpark zu meiden und in den Häusern zu bleiben. Nach den Täterbeschreibungen der Polizei sollte der Mann etwa 40 Jahre alt und mit einem schwarzen Rad unterwegs sein. Zudem sollte er korpulent und unrasiert sein und kurze mittelblonde Haare haben.

Täterbeschreibung:ca.40 Jahre,Mann, unterwegs mit schwarz. Rad, graue Hose,grüne Trainingsjacke, Rucksack mit Isomatte. #Rosenheimerplatz — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21. Oktober 2017

In München waren viele Menschen schnell alarmiert und fühlten sich an den Amoklauf im Juli 2016 erinnert. Damals hatte ein 18-Jähriger neun Menschen erschossen. Am Samstag meldeten sich unter dem Twitter-Hashtag #Rosenheimerplatz schnell Anwohner und besorgte Bürger.