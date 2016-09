Messerattacke gegen Passanten Täter von Aschaffenburg ist psychisch krank

Drei Tage nach einem Messerangriff auf einen Fußgänger in Aschaffenburg hat die Polizei den mutmaßlichen Hintergrund der Tat ermittelt. Der 19 Jahre alte Tatverdächtige sei psychisch krank, sagte der Leiter der Staatsanwaltschaft, Burkhard Pöpperl. Man ermittle wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Es gebe keine Anhaltspunkte für einen terroristischen Hintergrund oder eine Beziehungstat. Der 19-jährige Radfahrer hatte am Freitagmorgen in der Innenstadt einem 33 Jahre alten Fußgänger im Vorbeifahren ein Messer in den Rücken gerammt.

Merkmal Heimtücke

Am Sonntagabend nahm die Polizei den Mann als mutmaßlichen Täter fest. Er ist wegen seiner Krankheit bereits in Behandlung. Der Beschuldigte werde am Montag einem Haftrichter vorgeführt, sagte Pöpperl. Neben Untersuchungshaft komme auch eine vorläufige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht.

Details zum Messer wollte Pöpperl nicht nennen. Es handele sich um Täterwissen, das man noch nicht preisgeben wolle. Die Mordermittlungen erklärte er damit, dass die Tat heimtückisch ausgeführt worden sei. Das Opfer schwebte zeitweise in Lebensgefahr.