Tödliche Messerattacke in Hessen Lebenslange Haft für Mord an einem Polizisten

Für den tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten an Heiligabend 2015 hat das Landgericht Limburg einen 28-Jährigen zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Mann zwei Polizisten am Bahnhof Herborn attackiert hatte, als diese einen Zug betraten.

Die Kammer verurteilte den Mann wegen Mordes und versuchten Mordes und ging von einer besonderen Schwere der Schuld aus. Eine Entlassung nach 15 Jahren ist somit nicht möglich. Der Vorsitzende Richter nannte den Angriff auf die beiden Beamten im hessischen Herborn "brutal und erbarmungslos".

Sieben Mal hatte der Mann auf einen der Polizisten eingestochen und ihn im Hals-Schulter-Bereich tödlich verletzt. Der 46-Jährige starb noch am Bahnhof. Der zweite Polizist wurde ebenfalls verletzt, ist aber mittlerweile außer Lebensgefahr - er war, genauso wie der Täter, in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der nun Verurteilte war am Morgen des 24. Dezember in einem Regionalzug als Schwarzfahrer aufgefallen. Die hinzugerufenen Beamten stiegen in Herborn dazu. Anschließend griff der Mann sie an. Er hatte zum Zeitpunkt der Tat etwa 1,5 Promille Alkohol im Blut und stand wegen Gewaltdelikten unter Bewährung.

Der zuständige Staatsanwalt Dominik Mies zeigte sich damals erschüttert: "Wegen der Nichtigkeit einer Fahrscheinkontrolle ist ein Polizist getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Hier ist eine Aggressivität an den Tag gelegt worden, die man selten antrifft."

Im Prozess hatte die Verteidigung auf Freispruch plädiert, da der Angeklagte in einer Notwehrsituation gehandelt habe. Der Schwarzfahrer, auf dessen Hand die Tätowierung "ACAB" ("All cops are bastards") prangt, will die Beamten nicht erkannt haben.