Blutiger Bandenkrieg: Mindestens 14 Tote bei Schießerei in Mexiko

Im Norden Mexikos sind bei einer Schießerei zwischen Mitgliedern rivalisierender Banden mindestens 14 Menschen getötet worden. Weitere zwölf Personen seien zudem zum Teil schwer verletzt worden. Das Vorfall ereignete sich in der Ortschaft Las Varas im Bundesstaat Chihuahua.

Zuvor hatte der Sprecher der örtlichen Staatsanwaltschaft, Félix González, im Fernsehsender Milenio TV die Zahl der Toten auf 26 beziffert. Die Polizisten vor Ort hätten zunächst auch die zwölf Verletzten für tot gehalten. Später sei festgestellt worden, dass sie noch am Leben waren. Die Verletzten wurden festgenommen und in Krankenhäuser gebracht.

Erste Ermittlungen zufolge hätten Angehörige des Verbrechersyndikats "La Línea", dem bewaffneten Arm des Drogenkartells von Juárez, und Mitglieder einer Bande aus dem Bundesstaat Sinaloa aufeinander geschossen. Chihuahua an der Grenze zu den USA liegt an einer wichtigen Schmuggelroute Richtung Norden und ist immer wieder Schauplatz blutiger Revierkämpfe.

Zuletzt hatte die Gewalt in Mexiko deutlich zugenommen. Im Mai wurden in dem lateinamerikanischen Land 2186 Menschen getötet. Das war der höchste Wert seit Beginn der systematischen Erhebung vor 20 Jahren. In einigen Verbrechersyndikaten toben blutige Machtkämpfe. Zudem mischen immer mehr kleine Banden bei Drogenschmuggel, Schutzgelderpressung, Menschenhandel und Benzindiebstahl mit.

Erst am Wochenende waren bei Gefechten zwischen Kriminellen und Sicherheitskräften in Sinaloa 19 Menschen getötet worden. Die Region ist die Hochburg des Sinaloa-Kartells. Seit der Auslieferung des Drogenbarons Joaquín "El Chapo" Guzmán an die USA kämpfen mehrere Fraktionen um die Kontrolle des Verbrechersyndikats.