Mexiko Polizei findet Leichenteile in Plastiktüten

Grausiger Fund in der Ortschaft Chilapa im mexikanischen Bundesstaat Guerrero: Nachdem sie von einem anonymen Anrufer alarmiert worden war, entdeckte die Polizei Überreste von insgesamt sechs Leichen, die in Mülltüten verpackt am Straßenrand abgelegt worden waren.

Ein Sprecher der Regierung des Bundesstaates erklärte, die Leichen seien schon stark verwest gewesen. Kriminaltechniker untersuchten nun die Körperteile.

Hintergrund der Gewalttaten sollen ersten Ermittlungen zufolge Revierkämpfe zwischen verfeindeten Banden gewesen sein. In der Region werden Opium und Marihuana hergestellt. Verschiedene Verbrechersyndikate kämpfen um die Kontrolle über den Anbau und den Verkauf der Drogen.

Die Banden Los Ardillos und Los Rojos sollen in den vergangenen Jahren zahlreiche Menschen verschleppt und getötet haben. Bereits am Montag hatten die Behörden nahe der Provinzhauptstadt Chilpancingo drei zerstückelte Leichen in Plastiktüten entdeckt.