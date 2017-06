Gewaltwelle Mordzahlen im Mexiko steigen auf historisches Hoch

Die Gewalt in Mexiko eskaliert, alleine im Mai sind in dem Land 2186 Menschen getötet worden, teilte das Amt für öffentliche Sicherheit mit. Es ist der höchste Wert seit Beginn der systematischen Erhebung vor 20 Jahren. Seit Jahresbeginn gab es bereits 9916 Morde oder Totschläge und damit 29,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Zum Vergleich: In Deutschland wurden im gesamten vergangenen Jahr 876 Menschen getötet.

"Ziemlich düster, aber nicht schockierend, nachdem was wir die vergangenen Monate erlebt haben", sagte der mexikanische Sicherheitsanalyst Alejandro Hope. Die Zahlen übersteigen sogar jene der blutigsten Periode im Drogenkrieg während der Amtszeit von Präsident Felipe Calderón (2006 bis 2012), der Tausende Soldaten und Polizisten in den Kampf gegen die Verbrechersyndikate schickte. Der bislang gewalttätigste Monat war der Mai 2011 mit 2131 Tötungsdelikten.

Die Gewalt hatte zuletzt noch einmal zugenommen, weil Festnahmen und Tötungen von mächtigen Drogenkartellbossen interne Machtkämpfe um die Nachfolge ausgelöst hatten. Auch die Festnahme und Auslieferung von Joaquín "El Chapo" Guzmán und die damit verbundene Schwächung des Sinaloa-Kartells gehören laut Hope dazu. Auch das vermehrte Schmuggeln von Heroin und die mangelhafte Reaktion der Bundespolizei hätte zu der Gewaltwelle beigetragen.

Außerdem konkurrieren zunehmend immer kleinere Banden um Geschäftsanteile und Einflusszonen. Die Verbrechersyndikate sind auch in Schutzgelderpressung, Menschenhandel und Benzindiebstahl verwickelt.