Berlin Geschasster Polizeilehrer arbeitet nun für Amri-Untersuchungsausschuss

Der Berliner Polizei-Professor Michael Knape eckt mit seinen kritischen Äußerungen immer wieder bei der Polizeiführung an. Für das Wintersemester wurde sein Lehrauftrag an der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) nicht mehr verlängert. Nun hat er ab 1. September einen neuen Job: Er wird Referent des innenpolitischen Sprechers der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Marcel Luthe.

Brisant an der Personalie ist: Knape wird für den Untersuchungsausschuss im Fall des Berliner Attentäters Anis Amri zuständig sein, in dem es vor allem um die Versäumnisse der Berliner Polizei gehen wird. Als Zeugen werden auch zahlreiche Führungsbeamte der Berliner Polizei vorgeladen werden. Zuletzt hatte das Landeskriminalamt für Schlagzeilen gesorgt, nachdem bekannt geworden war, dass offenbar Staatsschutzbeamte im Nachhinein entscheidende Amri-Akten manipuliert hatten.

Bis zu seiner Pensionierung bei der Polizei 2014 war Michael Knape ein ranghoher Polizeiführer in Berlin und leitete viele Großeinsätze in der Hauptstadt. "Durch Herrn Professor Knape, einen der erfahrensten Polizeipraktiker gerade auch im Bereich des Extremismus in Deutschland, wird unsere investigative Arbeit im Untersuchungsausschuss weiter gestärkt", sagte FDP-Politiker Luthe dem SPIEGEL.

Eine "spannende Aufgabe"

Knape, seit 1989 Lehrbeauftragter an der HWR, war beim Berliner Polizeipräsidenten in Ungnade gefallen, nachdem er in einem Zeitungsartikel Zweifel an der Rechtsgrundlage des seit Februar laufenden Testeinsatzes von Tasern geäußert hatte. Polizeipräsident Kandt hatte Knapes Aussagen als "fachlich falsch und ungebührlich bewertet".

Als nun das Angebot der FDP kam, habe er keine Sekunde überlegen müssen, sagte Knape dem SPIEGEL. "Mittendrin bei der Aufarbeitung im Fall Amri zu helfen, ist für mich eine Selbstverständlichkeit." Seine jahrzehntelange Erfahrung und sein Wissen aus der polizeilichen Praxis und Theorie im Land Berlin jetzt zur Aufklärung auf der anderen Seite einzusetzen, sei eine "spannende Aufgabe".