Ein Gericht im US-Bundesstaat Michigan hat den 48-jährigen Jason D. schuldig gesprochen, weil er in der Stadt Kalamazoo auf acht Menschen geschossen hatte. Sechs starben, zwei weitere wurden verletzt. D.wurde unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung verurteilt.

Richter Alexander Lipsey sagte bei der Urteilsverkündung zu D.: "Unsere Gefängnisse sind nicht für die Leute bestimmt, auf die wir wütend sind. Sie sind für die Leute gedacht, vor denen wir Angst haben. Und Sie fallen eindeutig in diese Kategorie."

Im Februar 2016 hatte der Täter an drei unterschiedlichen Orten in Kalamazoo auf Passanten geschossen. Zwischendurch beförderte er Passagiere für den Fahrdienstleister Uber. Der Fall hatte die Debatte über das Waffenrecht in den USA erneut entfacht. Der nicht vorbestrafte D. hatte die Taten im Januar gestanden.

Nach seiner Festnahme hatte er laut Polizei gesagt, dass ihn eine "teuflische Figur" in der Uber-App kontrolliert. Diese habe ihn gezwungen zu töten. Vor Gericht äußerte er sich nicht zu seinem Motiv.