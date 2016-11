Entscheidung am Bundesgerichtshof Richter kippen Räumungsurteil gegen demente Seniorin

Einer Münchner Seniorin darf nicht ohne Weiteres die Wohnung gekündigt werden, weil ihr Pfleger die Vermieterin beleidigt hat. Das geht aus einem Urteil des Bundesgerichtshofs hervor. Falls sich der Gesundheitszustand der bettlägerigen Mieterin durch Kündigung und Auszug verschlechtere oder gar Lebensgefahr drohe, habe deren Wohl Vorrang vor dem Interesse der Vermieterin an einer Kündigung, befanden die Richter.

Die beklagte Frau wohnt seit mehr als 60 Jahren in einem Mietshaus in München-Schwabing. Neben ihrer Dreizimmerwohnung mietete sie eine im selben Stockwerk gelegene Einzimmerwohnung an, die sie ihrem Pfleger, einem Iraker, überließ. Der Mann pflegt die Frau seinen Worten zufolge seit 17 Jahren "wie eine eigene Großmutter" und wurde deshalb 2007 gerichtlich zum Pfleger bestellt.

Allerdings geriet der Mann mit der Vermieterin so sehr in Streit, dass er sie und die Hausverwaltung unter anderem als "Terroristen" und "Nazis" beschimpfte - und daraufhin die Kündigung bekam. Das Amtsgericht München wies eine Räumungsklage ab, das Landgericht gab der Vermieterin aber Recht.

Diese Entscheidung hat der BGH nun gekippt. Solch grobe Beleidigungen rechtfertigten zwar grundsätzlich eine Kündigung. Das Gesetz verlange aber dabei die "Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls".

Der VIII. Zivilsenat befand im konkreten Fall, das Landgericht hätte auf die Argumentation von Pfleger und Seniorin eingehen müssen, wonach die 97-Jährige auf eine Betreuung durch den Pfleger in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung angewiesen ist. Bei einem Wohnungswechsel oder einem anderen Betreuer seien "schwerstwiegende Gesundheitsschäden" zu erwarten.

Die Bundesrichter verwiesen den Fall damit zurück ans Landgericht. Das muss sich nun erneut mit der Sache befassen, ein Gutachten über mögliche gesundheitliche Folgen eines Auszugs für die Frau einholen und den Fall dann erneut entscheiden.

BGH-Entscheidung Az. VIII ZR 73/16