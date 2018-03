Angriff in Minden Frau auf offener Straße mit Säure übergossen

Eine 44-Jährige ist in Nordrhein-Westfalen auf offener Straße mit Säure attackiert worden. Da die Frau schnell reagiert und ihre Jacke hochgerissen habe, sei sie bei dem Angriff in Minden nur leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge ist ein 51-Jähriger tatverdächtig, der mit dem Fahrrad geflüchtet sein soll und in der Nähe des Tatortes festgenommen wurde.

Der mutmaßliche Angreifer soll die Frau aus Minden im Gesicht und am Hals mit der Flüssigkeit getroffen haben. Zum Hintergrund und Motiv der Tat machte die Polizei keine Angaben. Ermittler stellten die Flasche sicher, die der Täter vermutlich benutzt hatte.

Anfang März hatten bislang unbekannte Angreifer in Haan bei Düsseldorf den Innogy-Finanzvorstand Bernhard Günther mit Säure übergossen. Auch in diesem Fall sind die Hintergründe noch unklar.