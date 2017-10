Minnesota Mann schießt Loch in Flugzeugrumpf

Im Nordwesten des US-Bundesstaats Minnesota haben Behörden einen Mann festgenommen, der offenbar mit einem Gewehr auf ein Flugzeug geschossen hatte. Dabei soll es sich laut lokalen Medien um einen 51-Jährigen handeln. Ihm wird unter anderem versuchter Mord vorgeworfen.

In der vergangen Woche war bekannt geworden, dass ein Kleinflugzeug in dem Gebiet beschossen worden war. Der Pilot gab an, während des Flugs ein Geräusch gehört zu haben. Nach der Landung entdeckte er ein Einschussloch im Flugzeugrumpf.

Er kam allerdings gegen Zahlung von 15.000 Dollar Kaution wieder auf freien Fuß. Der Mann wohnt in der Nähe des Regionalflughafens der Kleinstadt Fertile in Minnesota. Behörden zufolge hatte er sich in der Vergangenheit bei der Luftfahrtbehörde über Flugzeuge beschwert, die über sein Grundstück flogen. Er hatte auch gedroht, Gewalt anzuwenden, falls er sich bedroht fühle.

Ein Freund des Festgenommenen berichtete einem lokalen Radiosender, er habe Gewehrschüsse gehört und den Verdächtigen ein Gewehr halten sehen. Bereits im Frühling habe er einmal beobachtet, wie sein Bekannter auf ein Flugzeug geschossen habe. Er sei davon überzeugt gewesen, Flugzeuge hätten etwas mit Terrorismus zu tun.