Minnesota Mann gibt nach 27 Jahren Mord an Kind zu

Im US-Bundesstaat Minnesota konnte nach fast 27 Jahren ein grausames Verbrechen geklärt werden: Am 22. Oktober 1989 verschwand der elfjährige Jacob Wetterling in der Nähe seines Wohnhauses in der Gemeinde St. Joseph in Minnesota. Nun steht fest, der Junge wurde ermordet. Ein Verdächtiger, der schon länger im Visier der Ermittler steht, hat die Entführung und den Mord an dem Jungen vor Gericht gestanden.

Danny H., 53, ist wegen des Besitzes von Kinderpornografie angeklagt und muss mit einer jahrzehntelangen Haftstrafe rechnen. In der vergangenen Woche hatte er die Behörden bereits zu einer Kinderleiche in einem Feld geführt. Am Samstag wurde der Leichnam dann als der seit 1989 verschwundene Wetterling identifiziert. Nun hat H. vor Gericht zugeben, dass er den Jungen damals entführt und ermordet hat.

Bereits kurz nach dem Verschwinden des Elfjährigen wurde H. zum ersten Mal von den Ermittlern befragt. Damals fehlten jedoch die Beweise, um H. zu überführen. Zum 25. Jahrestag des Verschwindens wurde der Fall Wetterling noch mal aufgerollt und wieder stand H. im Mittelpunkt des Interesses.

Im Laufe der Ermittlungen wurde auch ein weiterer Fall erneut unter die Lupe genommen. Neun Monate vor dem Verschwinden von Wetterling wurde der damals 12-jährige Jared Scheierl aus Palm Springs sexuell missbraucht. Jahrzehntelang vermutete die Polizei eine Verbindung zwischen den beiden Verbrechen. Mit Techniken, die 1989 noch nicht zur Verfügung standen, konnten DNA-Spuren von H. auf Scheierls Kleidung nachgewiesen werden. Der Missbrauch gilt jedoch bereits als verjährt. Die neuen Beweise reichten allerdings aus, um einen Durchsuchungsbeschluss zu erwirken.

Im Haus von H. stießen die Ermittler auf eine große Sammlung von Kinderpornos. Dafür wurde H. schließlich angeklagt. Vor Gericht wolle er sich nun schuldig bekennen, wenn im Gegenzug der Fall Wetterling nicht weiter verfolgt werde.

Die Mutter von Jacob Wetterling, Patty Wetterling, hat sich mittlerweile geäußert. Sie und ihre Familie hätten bis zuletzt geglaubt, Jacob sei noch am Leben. Weiter sagte sie, es sei "extrem schmerzhaft", zu wissen, was ihr Sohn in den letzten Minuten seines Lebens erlebt habe.