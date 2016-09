US-Bundesstaat Minnesota Messerattacke im Einkaufszentrum - acht Verletzte

Er stach mitten in einem Einkaufszentrum zu: Ein Mann hat im US-Bundesstaat Minnesota acht Menschen mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Angreifer, der die Uniform eines privaten Sicherheitsdienstes trug, wurde bei dem Vorfall am Samstagabend in der Stadt St. Cloud erschossen, wie die Polizei mitteilte.

Die Hintergründe waren zunächst unklar. Nach Angaben von Polizeichef Blair Anderson berief sich der mutmaßliche Angreifer auf Allah. Er habe zudem mindestens ein Opfer vor dem Angriff gefragt, ob es muslimisch sei. Ob es sich um einen Terroranschlag handele, sei bisher aber völlig unklar. Er werde sich dazu nicht äußern, "weil wir es einfach nicht wissen", sagte Anderson.

Der Angreifer wurde den Angaben zufolge von einem Polizisten erschossen, der gerade nicht im Dienst war. Mehrere Verletzte wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, offenbar schwebt keiner in Lebensgefahr. Wie viele Menschen sich noch im Crossroads Center aufhielten, ist nicht bekannt. St. Cloud liegt rund hundert Kilometer nordwestlich von Minneapolis.