Einbruch bei Miranda Kerr Eindringling wegen versuchten Mordes angeklagt

In Los Angeles steht ein 29-jähriger vor Gericht, der einen Wächter auf dem Anwesen von Topmodel Miranda Kerr angegriffen haben soll. Laut Staatsanwaltschaft muss sich der gebürtige Australier unter anderem wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung verantworten. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe.

Bei der Verlesung der Anklageschrift bestritt der Mann jegliche Schuld. Laut Staatsanwaltschaft war er am 14. Oktober in Kerrs Ranch in Malibu eingedrungen, wo er versucht haben soll, einen Brief an das Topmodel abzugeben. Er wurde von einem Wachmann gestoppt.

Der Eindringling entriss dem Angestellten demnach dessen Messer und fügte ihm eine Schlitzwunde im Gesicht zu. Der Angegriffene feuerte daraufhin auf den Einbrecher. Beide wurden mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die aus Australien stammende Kerr, eines der bestbezahlten Models der Welt, befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht in dem Anwesen. Die 33-Jährige fühlt sich nach Angaben australischer Medien dort aber nicht mehr sicher und plant, nach Sydney zurückzuziehen.

Kerr war mehrere Jahre mit dem Hollywoodstar Orlando Bloom liiert und hat ein Kind mit dem Schauspieler. Sie ist inzwischen mit dem Mitbegründer des Internet-Netzwerks Snapchat, Evan Spiegel, verlobt.