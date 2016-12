Britischer Fußball Hunderte Menschen melden sich bei Missbrauchs-Hotline

Der Missbrauchsskandal im britischen Fußball betrifft womöglich weit mehr mutmaßliche Opfer als bislang gedacht. Bei einer eigens eingerichteten Hotline hätten in der ersten Woche seit Bekanntwerden der ersten Vorwürfe 860 Menschen angerufen, teilte die Kinderschutzorganisation NSPCC mit.

Dabei handelte es sich meistens um Hinweise auf Missbrauch in früheren Jahren, wie ein Pressesprecher der Organisation sagte. "Aber es gibt auch einige aktuelle Fälle darunter." Details wollte er nicht nennen. Die Hotline wird unter anderem vom britischen Fußballverband FA unterstützt.

Der Chef der Hilfsorganisation, Peter Wanless, sprach von einem "erschütternden Anstieg". Der Ansturm auf die Hotline zeige das "besorgniserregende Ausmaß von Missbrauch" im Sport. In den vergangenen Tagen waren mehrere ehemalige Profis an die Öffentlichkeit gegangen und hatten erzählt, wie sie als Kind oder Jugendlicher Opfer sexueller Übergriffe geworden seien. Mittlerweile sind vier Polizeibehörden eingeschaltet, um den Skandal aufklären.

Ein Tatverdächtiger bezeichnete sich selbst als "Monster"

Die Generalstaatsanwaltschaft hatte am Dienstag mitgeteilt, dass ein früherer Jugendtrainer wegen Übergriffen auf ein Kind angeklagt wird. Der 62-Jährige galt bis in die Neunzigerjahre als erfolgreicher und gut vernetzter Talentscout. Er saß bereits früher mehrfach wegen sexueller Übergriffe auf Minderjährige im Gefängnis. Medienberichten zufolge bezeichnete sich der Mann vor Gericht selbst einmal als Monster.

Zu den in den Skandal verwickelten Vereinen zählt auch der FC Chelsea, der Klub lässt Vorwürfe von Missbrauchsfällen in den Siebzigerjahren nun von Anwälten klären. Die britische Zeitung "The Telegraph" erhob zuletzt schwere Vorwürfe gegen den Klub: Dem Bericht zufolge hat der Verein einem ehemaligen Spieler Geld gezahlt, damit dessen Vorwürfe nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Ein mittlerweile verstorbener Trainer des FC Chelsea soll über ein Jahrzehnt den Spieler immer wieder missbraucht haben.

Der FC Chelsea, der seit 2003 dem russischen Oligarchen Roman Abramowitsch gehört, hat dem Bericht zufolge die Vorwürfe zum Schweigegeld nicht dementiert. Der Fußballverband FA hatte angekündigt, die polizeilichen Ermittlungen zu unterstützen. Zudem will der Verband nach eigenen Angaben die Vorwürfe mithilfe einer unabhängigen Expertin untersuchen.