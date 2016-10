Sexualstraftaten gegen Mädchen Polizei verdächtigt Jugendliche wegen Missbrauch

Nach sexuellen Übergriffen auf ein 13-jähriges Mädchen in Freiburg im Breisgau ermittelt die Polizei gegen mehrere 16-Jährige. Gegen einen Jugendlichen wurde Haftbefehl erlassen, er sitzt nach Angaben der Beamten seit Freitag in Untersuchungshaft. Die Polizei verdächtigt ihn, Sexualstraftaten an dem Mädchen begangen zu haben.

In der Vergangenheit war er wegen Eigentumsdelikten und anderer Gewalttaten mit dem Gesetz in Konflikt geraten, hieß es. Gegen die mutmaßlichen Komplizen werde ebenfalls ermittelt. Wie viele Täter an dem Übergriff beteiligt waren, ist nach den Worten der Polizei Freiburg noch unklar.

Das Mädchen war Ende September bewusstlos in der Nähe eines Spielplatzes gefunden worden. Es hatte laut den bisherigen Erkenntnissen gemeinsam mit anderen Jugendlichen Alkohol getrunken und war dann Opfer sexueller Übergriffe geworden.