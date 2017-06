Mönchengladbach Dritte Festnahme nach illegalem Autorennen

Nach einem illegalen Autorennen in Mönchengladbach haben die Ermittler insgesamt drei mutmaßliche Raser ermittelt. Die Kollision, bei der ein 38-Jähriger am späten Freitagabend ums Leben kam, bewerten die Ermittler als Mord.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um den 28-jährigen Unfallfahrer sowie zwei Fahrer im Alter von 22 und 25 Jahren, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Es werde geprüft, ob gegen die Männer Haftbefehl beantragt werden soll.

Bei dem Autorennen in der Nacht zu Samstag war einer der Fahrer laut Zeugenaussagen bei einem Überholmanöver in den Gegenverkehr gerast und hatte dabei den Fußgänger erfasst.

Zuletzt hatte es in Deutschland mehrere schwere Unfälle bei illegalen Autorennen gegeben. Zwei Raser in Berlin wurden deshalb Ende Februar wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. In Hagen müssen sich zurzeit zwei Angeklagte wegen eines mutmaßlichen Autorennens, bei dem fünf Menschen verletzt wurden, vor dem Landgericht verantworten.