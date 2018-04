Auf der Fahrt eines Fußballsonderzugs von München nach Mönchengladbach soll ein Unbekannter eine junge Frau sexuell missbraucht haben. Das mutmaßliche Opfer habe sich in der Nacht auf Sonntag bei der Bundespolizei gemeldet, sagte ein Sprecher der Wiesbadener Polizei dem SPIEGEL.

Die Ermittler hätten den Zug daraufhin in Flörsheim am Main angehalten und entschieden, von sämtlichen 750 Passagieren einzeln die Personalien aufzunehmen. Viele Fahrgäste seien in St- Augustin kontrolliert worden, dort hat die für Straftaten in Zügen zuständige Bundespolizei ihren Sitz.

Wie unter anderem die "Rheinische Post" berichtet, fuhren die meisten Fahrgäste bis nach Mönchengladbach, wo sie von einem Großaufgebot der Bundespolizei in Empfang genommen wurden. Allein im Hauptbahnhof der niederrheinischen Stadt wurden demnach 500 Fahrgäste kontrolliert.

Wie verschiedene Medien berichten, soll der unbekannte Täter das 19 Jahre alte Opfer auf einer Zugtoilette vergewaltigt haben. Die Frau verließ den Zug in Flörsheim nahe Wiesbaden, wo sie von Polizisten abgeholt und später vernommen wurde. Nähere Details über den Ermittlungsstand wollte der Sprecher der Polizei in Wiesbaden nicht mitteilen.

In dem Zug reisten vor allem Fans des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Der Verein hatte am Samstag ein Auswärtsspiel beim FC Bayern München absolviert.