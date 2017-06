Mönchengladbach Tödlicher Raser-Unfall - ein Fahrer weiter auf der Flucht

Nach dem tödlichen Unfall bei einem illegalen Autorennen in Mönchengladbach fahndet die Polizei weiter nach einem geflüchteten Fahrer. Ein 38-jähriger Fußgänger war in der Nacht zum Samstag überfahren worden, als die beiden hochmotorigen Autos durch die Innenstadt rasten.

Der 28-Jährige, der den Fußgänger wohl bei einem Überholversuch erfasst hatte, stellte sich der Polizei. Der andere Fahrer flüchtete und wird noch gesucht.

Die Polizei geht nach Zeugenaussagen davon aus, dass sich die beiden Männer über eine längere Strecke ein Rennen durch Mönchengladbach geliefert hatten. Immer wieder sollen sie wechselseitig versucht haben, sich zu überholen oder den anderen am Überholen zu hindern. Bei einem solchen Überholversuch wurde den Ermittlungen zufolge der Fußgänger erfasst, der gerade die Straße überqueren wollte.

Nur vage Hinweise auf gesuchten Fahrer

Im Polizeiverhör habe der 28-Jährige nur vage Hinweise auf seinen Kontrahenten gegeben. Ob die Männer sich kannten, ob sie sich zu dem Rennen verabredet hatten oder spontan in einen Wettstreit getreten waren, war für die Polizei nach den ersten Aussagen des Mannes noch unklar. Wie schnell die Raser bei erlaubten 40 Kilometern pro Stunde unterwegs waren, soll nun ein Sachverständiger rekonstruieren.

Der Fall in Mönchengladbach fällt in eine ganze Reihe schwerer Raser-Unfälle in Deutschland. Aufsehen erregte der Fall zweier Raser in Berlin, die ein Gericht Ende Februar wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilte.

In der kommenden Woche wird außerdem ein Urteil des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Verschärfung der Strafen gegen zwei Raser. Die Männer hatten sich im April 2015 in Köln ein spontanes Rennen geliefert. Bei Tempo 95 schleuderte eines der getunten Autos aus der Kurve. Auf dem Radweg traf es mit Wucht eine 19 Jahre alte Studentin, die wenige Tage später starb.

Härtere Strafen geplant

Längst diskutiert auch die Politik das Thema: Noch vor der Bundestagswahl will die Große Koalition ein Gesetz beschließen, das für illegale Autorennen Strafen von bis zu zwei Jahren Haft vorsieht - und bis zu zehn Jahren, wenn jemand schwer verletzt oder getötet wird.

Einige der Unfälle bei illegalen Autorennen der vergangenen Jahre im Überblick: