Moers am Niederrhein Polizisten erschießen Messer-Angreifer

Polizisten in Moers am Niederrhein haben einen Mann erschossen, der mit einem Messer auf die Beamten losgegangen war. Die Beamten waren am Montagabend zunächst zu einem Verkehrsunfall am Bahnhof gerufen worden, wie ein Sprecher sagte. Als ein beteiligter Radfahrer wegrannte, hätten die Polizisten die Verfolgung aufgenommen.

In der Nähe eines Spielplatzes seien sie dann auf einen Mann mit einem Messer aufmerksam geworden. Dieser sei derart auf die Polizisten losgegangen, dass ihnen keine andere Wahl geblieben sei, als auf ihn zu schießen. Später starb der Angreifer in einem Krankenhaus.

Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Verkehrsunfall und dem Angriff gibt, ist noch völlig unklar.