Baden-Württemberg Stauende übersehen - Mutter und Sohn sterben bei Auffahrunfall

Bei einem schweren Autounfall sind in Baden-Württemberg eine Mutter und ihr Sohn getötet worden. Acht Menschen wurden am Montag bei dem Auffahrunfall, in den mehrere Autos verwickelt waren, schwer verletzt - die meisten von ihnen Kinder, wie das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilte. Der Unfall ereignete sich auf der B27 nahe der Stadt Mössingen.

Die 42-jährige Mutter, die neben ihrem Sohn noch vier weitere Kinder im Auto hatte, übersah nach Polizeiangaben offenbar ein Stauende auf der Bundesstraße und fuhr mit voller Wucht auf ein stehendes Fahrzeug auf.

Mercedes geht in Flammen auf

Der VW Caddy der Frau wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er mit einem entgegenkommenden Mercedes kollidierte. Der Mercedes ging in Flammen auf.

Die Frau starb noch am Unfallort, ihr zehnjähriger Sohn später im Krankenhaus. Die vier weiteren Kinder in ihrem Auto wurden schwer verletzt. Der Mercedes-Fahrer wurde schwer verletzt aus seinem brennenden Auto befreit. In zwei Autos, die am Stauende standen, wurden drei weitere Menschen durch den Aufprall schwer verletzt.

Die Feuerwehr rückte zur Brandbekämpfung mit mehreren Fahrzeugen und zwei Dutzend Einsatzkräften an. Ein Sachverständiger soll nach Polizeiangaben nun den genauen Unfallhergang klären. Die B27 war für mehr als fünf Stunden nicht befahrbar.