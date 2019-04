Als Monika Frischholz verschwand, war sie gerade mal zwölf Jahre alt. Das war im Mai 1976, seither fehlt von dem Mädchen jede Spur. Die Polizei geht davon aus, dass die Schülerin ermordet wurde und sucht nun in einem Waldstück nahe Waldkirch in der Oberpfalz nach ihr, wie es in einer Polizeimitteilung heißt.

Dem Bayerischen Rundfunk zufolge sind die Ermittler bei ihrer Suche auf ein im Waldboden vergrabenes Auto gestoßen. Es soll demnach bereits seit Langem dort liegen und verrotten. Die Beamten versuchen demzufolge, das Fahrzeug im Lauf des Nachmittags mit einem Bagger freizulegen.

"Unsere Ermittlungen haben uns nun so weit geführt, dass wir diesen möglichen Ablageort der Monika genauer untersuchen wollen", sagte Kriminalhauptkommissar Armin Bock von der Ermittlungsgruppe Froschau. "Egal jedoch, wie diese erste Untersuchung verlaufen wird: Wir werden nicht aufgeben!"