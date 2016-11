Frankreich Todesopfer im Altenheim - Verdächtiger gefasst

Am Donnerstagabend ist eine 54-jährige Angestellte in einem Altersheims in Südfrankreich erstochen worden. Nach Angaben aus Ermittlerkreisen wurde nun ein 47-jähriger Tatverdächtiger festgenommen.

Der Mann wird beschuldigt, am Donnerstagabend mit einer abgesägten Flinte und einem Messer bewaffnet in das Altersheim für katholische Missionare eingedrungen zu sein. Eine Pflegerin hatte die Polizei alarmiert. Der nach Medienberichten maskierte Angreifer hatte sie zuvor überfallen und gefesselt. Die Frau konnte sich schließlich selbst befreien.

Als die Sicherheitsbeamten eintrafen, fanden sie in einer Wäschekammer die tote Kollegin, die offenbar durch mehrere Messerstiche starb.

Der Verdächtige soll in seinem Wohnort Saint-Mathieu-de-Tréviers festgenommen worden sein, der rund 15 Kilometer von dem Tatort entfernt liegt. Etwa 130 Gendarme und Polizisten waren an der Fahndung im Raum Montpellier beteiligt. Ein Fahrzeug in der Nähe brachte die Ermittler schließlich auf die Spur des mutmaßlichen Täters. Darin befand sich eine Softair-Waffe und weitere Gegenstände, mit deren Hilfe sie den Mann ermittelten.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handele es sich bei dem Verdächtigen um den Vater zweier Kinder, der früher einmal in dem Heim gearbeitet haben soll. Inzwischen sei er arbeitslos und finanziere sich mit Gelegenheitsjobs. Der zuständige Staatsanwalt Christophe Barret hatte bereits am Vormittag erklärt, die Ermittler verfolgten vorrangig eine Spur, die auf einen Täter "aus der Region" hinweise. Die Motive des Mannes seien derzeit noch unbekannt.

Die Bewohner des Altenheims "Les Chênes Verts" sind wohlauf - wenn auch alle unter Schock, wie der Erzbischof von Montpellier, Pierre-Marie Carré der Nachrichtenagentur dpa sagte. Es handelt sich überwiegend um pensionierte Geistliche, die früher als Missionare tätig waren. Das von Bäumen umgebene Haus gehört der Société des Missions Africaines, die laut ihrer Webseite etwa 1000 Priester und Laien als Mitglieder hat.