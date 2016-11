Mord in Frankfurt Staatsanwaltschaft fordert Auslieferung des "Lasermanns"

24 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer Frau soll der mutmaßliche Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt beantragte die Auslieferung des 63 Jahre alten Schweden John Ausonius, wie ein Behördensprecher mitteilte.

Der Mann sitzt nach einem Amoklauf in seiner Heimat hinter Gittern. Laut Medienberichten steht seine Entlassung bevor. Danach soll er, so wünscht es die Staatsanwaltschaft, nach Deutschland ausgeliefert werden.

Die Ermittler werfen Ausonius vor, im Februar 1992 auf offener Straße die 68 Jahre alte Blanka Z. mit einem Kopfschuss getötet zu haben. Sie hatte an der Garderobe eines Frankfurter Restaurants gearbeitet, wo der Mann mit ihr in Streit geraten sein soll. Ausonius wurde schon damals verdächtigt, die Ermittlungen verliefen aber im Sande.

Elf Opfer in Schweden

In Schweden wurde der Rechtsextremist später zu lebenslanger Haft verurteilt. Anfang der 1990er hatte Ausonius reihenweise dunkelhäutige Menschen in Stockholm und der nahe gelegenen Universitätsstadt Uppsala niedergeschossen. Eines seiner elf Opfer starb, mehrere erlitten schwere bleibende Schäden. Ausonius benutzte bei seinen ersten Attentaten ein Gewehr mit einem Laser-Suchstrahl, weswegen er in der Presse "Lasermann" genannt wurde.

Die in Frankfurt erschossene Frau war Jüdin. Ihr Fall kam im Zuge der NSU-Ermittlungen erneut ins Rollen. Wie die "Frankfurter Rundschau" berichtet, hatte die Bundesanwaltschaft 2012 geprüft, ob es Verbindungen zwischen Ausonius und dem NSU gab. Der Verdacht bestätigte sich demnach nicht. Dem Bericht zufolge bestreitet der Schwede, die Frau ermordet zu haben.