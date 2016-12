Getötete Studentin Polizei sucht weitere Zeugen in Freiburg

Eine Radfahrerin und eine Straßenbahn-Insassin könnten für mehr Klarheit im Fall der getöteten Studentin von Freiburg sorgen. Die Polizei sucht nun nach den beiden möglichen Zeuginnen. "Vielleicht haben die beiden etwas bemerkt und können Hinweise geben", sagte eine Polizeisprecherin.

Ein Radfahrer hatte in der Tatnacht in der Nähe des Tatorts das weiße Damenrad der Studentin am Fahrbahnrand liegen sehen. Der Zeuge gab zudem an, ungefähr auf selber Höhe von einer schnellen Radfahrerin - vielleicht auf einem Rennrad - überholt worden zu sein. "Diese Zeugin suchen wir nun, da sie möglicherweise Hinweise zum Tatgeschehen geben könnte", sagte die Polizeisprecherin.

Eine weitere Zeugin, die die Ermittler befragen wollen, fuhr in der Straßenbahn, in der auch der mutmaßliche Täter unterwegs war. Nach Angaben der Polizei war die Frau an der Haltestelle Bertoldsbrunnen in die Bahn eingestiegen und wenig später an der Haltestelle Alter Messplatz wieder ausgestiegen. Das ließ sich mithilfe von Videomaterial aus der Straßenbahn rekonstruieren. Die Frau hat lange dunkle Haare und trug in der Nacht einen knielangen weiß gemusterten Rock, eine dunkle Jacke und hatte eine dunkle Handtasche bei sich.

Ein am vergangenen Freitag gefasster 17-jähriger Flüchtling aus Afghanistan soll die Studentin Mitte Oktober vergewaltigt und ermordet haben. Ein Haar hatte die Ermittler auf seine Spur geführt. Der mutmaßliche Täter war 2015 als minderjähriger unbegleiteter Flüchtling nach Deutschland gekommen und bei einer Familie untergebracht.

Über den Fall ist in den vergangenen Tagen in den Medien und den sozialen Netzwerken eine Debatte entbrannt.